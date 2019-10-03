台中市大雅區一家製作免洗餐具工廠凌晨1點45分發生大火，造成兩名台中市消防局西屯分隊隊員張哲嘉、謝志雄不幸殉職的憾事，現場救援的警消在尋獲兩人遺體後，紛紛難過得低頭拭淚，當遺體移出火場，所有人員都在列隊大喊「敬禮」令人相當痛心不捨。近5年，光是鐵皮建築，就奪走14名消防隊員性命，鐵皮建築宛如消防隊員殺手。

兩位殉職消防員的家屬也都是警消，謝志雄的妻子目前擔任派出所警員;張哲嘉的胞兄目前也在台中擔任消防隊員，目前兩個單位都已經派人關切陪伴。

近5年來消防，連同今天發生的憾事，已經有17位消防員在執行任務時不幸殉職，尤其大部分都是在執行鐵皮工廠時遭到塌陷的廠房壓住後無法逃生，類似事件一再發生，鐵皮工廠火警宛如消防員殺手，未來消防單位在進行類似打火任務時，是否該檢討執行方式，別再讓家屬與同袍再流淚。

※5年內消防隊員殉職事件簿

2018年 桃園敬鵬工業公司大火 6名消防隊員殉職

2017年 新竹縣昇陽光電工廠大火 1名消防隊員殉職

2015年 桃園新屋保齡球館大火 6名消防隊員殉職

2014年 新北市大樓地下室大火 1名消防隊員殉職

2014年 台北仁愛路大樓地下室火警 1名消防員殉職

(中時電子報)