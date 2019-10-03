梵蒂岡與美國昨天舉行捍衛宗教自由座談會，美國國務卿蓬佩奧點名批判中國。義大利媒體報導，今天蓬佩奧將與教宗閉門會談，討論包括香港「反送中」、中梵協議等敏感話題。

義大利24小時太陽報（Il Sole 24 Ore）報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）與教宗的對話範圍除了氣候變遷、移民等，還包括「中國檔案」（dossier China），美國可望基於捍衛人權立場，關注香港目前的緊張局勢，也會談到美國並不看好的梵中主教任命協議。

梵中協議9月屆滿一年，不少天主教媒體質疑，梵蒂岡為了與中國對話，迄未公開譴責中國迫害宗教之事。教廷2日與美國聯合舉辦高規格的促進人權與宗教自由研討會，顯示教廷捍衛宗教自由的立場從未改變。

由於1日恰逢中共建政70週年國慶，香港又爆發警察槍擊青年示威者的事件，教廷選在此時與中國的貿易對手美國站在同一陣線，同聲呼籲對抗宗教與人權壓迫，倍加引發矚目。

蓬佩奧在會中點名批判中國，將中國與古巴、伊朗、敘利亞等國家並列為威脅宗教自由的專制政府。

多次砲轟中國的美國宗教大使布朗巴克（Sam Brownback）也出席會議，他接受梵蒂岡官媒「梵蒂岡新聞」專訪時，鼓勵當地民眾、團體合力促進宗教自由，例如設法施壓修法放寬宗教自由，多邀請受過宗教迫害的人前來分享經驗，或出錢出力協助重建被破壞的教堂，就像之前在伊拉克的例子。

這場座談會主題是「通往人類尊嚴之路：與信仰團體合作」（Pathways to Achieving Human Dignity: Partnering with Faith-Based Organizations）。

教廷外交部長蓋拉格（Paul Gallagher ）致詞時表示，宗教自由是不分政治或意識型態的，最重要目的是保障人權和基本自由，促進和平共存與社會的包容性，讓人們都能自由表達自己的宗教信仰。

蓬佩奧呼應蓋拉格說法，他認為人類基本尊嚴和宗教自由應超越政治，宗教壓迫的來源，正是因為專制政權無法接受任何權力凌駕自身，因此我們必須發出良心的聲音來對抗他們。

教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）也強調，宗教自由是基本人權，可惜宗教迫害仍是當今全球面臨最嚴重的挑戰之一。

帕洛林引述教宗方濟各說法指出，宗教迫害的第一步是剝奪良心上的信仰自由，接下來則剝奪舉行讚頌儀式的自由，挑戰很艱鉅，但我們會以信心和堅持來面對，在捍衛人類尊嚴時，上帝必定和我們站在一起。

(中央社)