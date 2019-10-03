PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜，打從去年九合一大選，便以「發大財」做競選口號；在宣布參選總統後，則將口號改為「台灣安全，人民有錢」。隨聲勢日趨下滑，韓也漸趨低調，較少提及相關口號，有韓粉大感失落，直言氣勢都弱掉了。

網友在PTT論壇發文《韓國瑜不再講「發大財」是不是失去方向感了》，表示：「去年高雄選戰，韓國瑜給人的印象就是敢拚、敢衝、帶領高雄發大財，怎麼感覺現在都不講發大財，都講那些他奶奶的、等來等去、黑來黑去、團結X小的，氣勢就弱掉了。」

該網友更舉例，今天若有人來公司面試，對人事主管說「你憑什麼要來應徵我們公司的職位？」面試者說：「我能讓貴公司發大財！」那一定立刻被錄取。但若人事主管問：「你在分公司做不到半年，為何要來應徵總公司職位？」面試者回答：「這一切變化得太快，也許是天意。」問他能為公司做什麼，他則回道：「嗯，公司有錢、員工安全。」那人事主管一定「謝謝再連絡」。

網友則紛紛回應：「發大財到無感」、「廢話而已，高雄10個月證明一切」、「發大財的只有那幾個吧」、「貪婪的心被複雜的腦給吞噬」、「菸粉什麼時候不會編劇，再來PTT吧」。

(中時電子報)