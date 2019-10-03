江振誠和橋田建二郎為〈RAW〉餐廳5周年慶設計的菜單，為日本料理「未來式」創造了許多可能性，並證明了「世界上沒有什麼事是不可能的」。（圖／姚舜）

這道菜是用以柴魚高湯味的Cream Cheese取代豆腐，搭配晶凍和蟹肉，日法廚藝結合，演繹傳統日料風味。（圖／姚舜）

Cream cheese取代豆腐，與高湯晶凍和蟹肉搭配一樣對味速配。（圖／姚舜）

將切片去皮番茄，以日料職人作一夜干的方式，一層番茄、一層紗布的堆疊，然後用調過味的味噌醃漬，經過時間的熟成，這番茄不僅形色像極了鮪魚赤身（Akami)，連口感風味都有幾分像經過熟成的生魚片，用它覆蓋在醋飯上，第一眼看上去，多數人都會覺得這是一貫〈鮪魚握壽司〉……。

「不思議的壽司」（impossible Sushi）是台北大直〈RAW〉餐廳5周年慶餐會的主題，為了證明「世事沒有不可能」，江振誠請到與他有同樣成長背景的日本新銳名廚橋田建二郎（Kenjiro Hashida)到餐廳客座，兩位大廚並用了日本料理大廚不會用、不想用、不願意用，以及沒用過的廚技、食材和醬料，作出了一貫貫前所未見、卻耐人尋味的握壽司，以及各式日本料理，不僅定義了「未來飲食」的樣態，並以創意巧思與精湛高妙廚藝為食客帶來了非凡的視覺與味覺體驗，並創造了餐桌上的無限驚奇。

江振誠說，詮釋「台灣味」不應僅限於食材或烹技，更應包括醬料，所以他以百年醬油品牌〈丸莊〉醬油為菜餚提味。（圖／姚舜）

〈RAW〉5周年餐會首見以蒸餾法製作的透明醬油（右），讓人驚艷。（圖／姚舜）

江振誠表示，以蒸餾工藝製造的白色透明醬油，鮮度更集中且明顯，且不會干擾影響菜餚的顏色。（圖／姚舜）

這一餐，真是一趟「味蕾的奇幻之旅」。江振誠和橋田建二郎水各自以自己對食材的理解，以及非傳統日本料理的廚技，顛覆了常人對日本料理的既存印象，也為「日本料理」創造了更多的「可能」。讓原本的「即將」、「可能將」與「或許可以」，變成了一道道色味雙全的「實物」。更讓人嘆為觀止的是，他們證明了：西方廚藝也能做出東方的菜餚。

這道菜名為〈海洋永續〉，用的全是台灣在地海鮮食材，提味的「Wasabi」（圖右）是將山葵削下的皮用醬油蒸過後磨成泥，讓食客搭配生魚片享用，體現「食材零浪費」的精神。（圖／姚舜）

「地膚子」是一種植物的果實，由於外觀和口感很像魚子醬，故被稱為「山中魚子醬」，江振誠以它和栗子粉為海膽、鮪魚提味。（圖／姚舜）

鱘龍魚的膠原蛋白豐厚，近年在美容生技業大受歡迎，〈RAW〉5周年餐會上的？物是用整尾鱘龍魚肉熬煮成膠原蛋白湯，味道鮮濃且湯質稠滑。（圖／姚舜）

RAW餐廳5周年慶餐會，菜色口味與呈盤都是東西方跨界融合，傳遞不思議非凡新食趣。（圖／姚舜）

沒有什麼事是不可能的，江振誠作的此一握壽司，醋飯上是魚子醬，再蓋了二層透明的豬背油，入口鹹香卻化，好吃極了。（圖／姚舜）

以昆布柴魚高湯調味的Cream Cheese，可以取代豆腐，並與蟹肉和充滿蟹肉鮮味的晶凍搭配成菜。形色像極魚子醬並被稱為「山中魚子醬」的地敷子，被用來與醃漬過的鮪魚和新鮮海膽搭配，並用栗子粉提味，鹹與甜交織激盪，東方食材與西式醬料互相「拉拔」，將風味推升到另一層次境界，誰曰不可？

醋飯上放了魚子醬，最上層再覆蓋了兩片透過的豬背油，這樣的「法國風味握壽司」，對資深握壽司日本廚師而言，簡直是「離經叛道」，但入了口卻是美味至極、劇力萬鈞。

這貫握壽司表面食材看起來像鮪魚肉，殊不知它其實是味噌調味的番茄，吃在嘴裡「肉感十足」，展現了江振誠精妙廚藝。（圖／姚舜）

此握壽司是將鮪魚肉片成3片薄片，再層層堆疊覆蓋在醋飯上，中間還「埋伏」了碎肉，口感非常好。（圖／姚舜）

用爆米花搭配以芥末醬汁提味的米飯，再灑上蔥粉和些許牛肉醬汁提味作成握壽司，江振誠讓傳統壽司的配角─米飯，反客為主的成了主角。（圖／姚舜）

以鮑魚肝和松子醬提味的鮑魚，殼底襯了蒸煮的米飯，醬汁融入飯粒，口感軟糯、味道香濃。（圖／姚舜）

象形、轉借、角色互換，江振誠與橋田建二郎，說是「攜手聯烹」，其實更像「互尬創意」。傳統壽司，是魚、肉覆蓋在醋飯上，江振誠卻硬是「龍套當主角」，將用蔥粉與牛肉醬汁提味的爆米花，舖在芥末醬調味的飯糰上，好吃嗎？好吃！誰說壽司不能這樣做。

又稱「稻禾壽司」的豆皮壽司，又被稱為「沒有魚的壽司」，是日本壽司中的經典。傳統作法是將醋飯填入煮得鹹甜的油炸豆皮內。曾接受西方廚藝訓練的橋田建二郎玩創意，將醋飯填入油封的北寄貝裡，那黃竭色的油封北寄貝稍微「整形」，靜靜躺在碟中，模樣就像「迷你版豆皮壽司」，且彈Q的口感與豆度還有幾分神似。

鴨肝和牛肝菌是經典法菜中的好搭檔，在〈RAW〉5周年慶餐會中幻化成「不思議的壽司」，作法是將鴨肝分別用酒、醋醃漬後，再舖在醋飯上，最外層再用片薄的牛肝菌包覆，並灑了乾燥牛肝菌粉增益香氣，形色很日本，味道卻很法國，真的好吃。

這是用油封北寄貝取豆皮作的〈豆皮壽司〉。（圖／姚舜）

這一握壽司是以新鮮牛肝菌切成薄片，包覆鴨肝和醋飯，形色味皆很非常誘人。（圖／姚舜）

此一全白色的〈軍艦壽司〉，是用白昆布包捲醋飯，以及以分子廚藝作的白花椰球，再用透明白醬油提味，形色很優雅。（圖／姚舜）

碗中的不是干貝，而是堆疊成塊的金目鯛魚肉，上面放了炸牛蒡絲點綴並增加口感，吃食時可沖入牛蒡茶品嘗。（圖／姚舜）

在醋飯上放鮭魚卵或海膽，再用海苔「圈」住做成的〈軍艦壽司〉，目的是防止食材「滑」落。但你可曾吃過純白色的〈軍艦壽司〉？白昆布取代了海苔，白色的魚卵是以分子廚藝、利用植物性藻膠將白花椰泥作成了白色的分子球，再用「透明醬油」醬油提味，味道與口感諧和勻稱。原來，〈軍艦壽司〉可以這樣做！這樣的創意巧食，正是江振誠帶給新銳廚師的啟發。

講到「透明醬油」，這是江振誠與百年品牌〈丸莊〉醬油合作研發、用蒸餾法做出的無色醬油。蒸餾，推升了醬油的鮮度，卻不會影響菜餚中食材的本色。預料，一旦這種醬油量產問世，應該廣受廚界歡迎。

「不思議的壽司」（impossible Sushi）主題盛宴菜單上的菜色真的很多，包括甜點在內，全套菜單共同特色是創新、前衛、突破，以及充滿想像。「對我來說，料理沒有設限，沒有什麼是不可能的」，江振誠用這句話為主題盛宴做了總結。

〈荷葉、蓮藕．海鰻〉是將鰻魚肉用醬油煮過，再舖在飯上壓實了將表層炙烤，吃食時淋山藥泥賦味。（圖／姚舜）

〈鮒壽司茶漬〉是將發酵的魚肉切成小丁拌入米飯中，再香煎成米飯糰，品嘗時倒入米漿和海鮮高湯熬煮的乳白鮮湯，味道好極了。（圖／姚舜）

此一「鹹的冰淇淋」是用米漿做成，江振誠並用了山葵雪粉和鮭魚鱈粉賦味。（圖／姚舜）

此一甜點最中餅內的餡料有花生冰淇淋，還有白蓮蓉、香蕉、鹹蛋黃等。（圖／姚舜）

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