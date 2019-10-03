南方澳跨港大橋崩塌意外今天（3日）是第3天，在國軍等單位徹夜努力下，終於搶通臨時航道，上午9時許漁船在海巡署橡皮艇的戒護下緩緩經過意外現場，現場響起意外發生以來，首次的掌聲與喝采。

海軍司令黃曙光親自在場作鎮指揮，看著漁船順利通航。(圖/海軍司令部提供)

(圖/海軍司令部提供)

原本宜蘭縣政府農業處的救護船，要先當測試船經過臨時航道，但救護船高度達17公尺，超過拱頂的高度，經量測後，必須是11公尺內才能通過臨時航道。

(影片/海軍司令部提供)

但經各單位考量、測試水深、航道上方的橋高等，確認安全無虞，上午9點已開闢出一條安全航道（航道寬12公尺、深3.8～5公尺），第一艘測試漁船於0925時安全通過。現場響起掌聲，漁民對國軍展現高效率給予最高感謝。

上午進行試航的船隻，分別是第一艘：新金發68號，CT2-5839，19.72噸第二艘：匯豐36，CT2-4687，14.74噸。第三艘：金勝發13，Ct34991，29.76噸。第四艘：金泰興6號，，CT37889，42.98噸。

(中時 )