英國首相辦公室今天表示，首相強生（Boris Johnson）打算要求在10月8日到14日關閉國會。強生先前試圖關閉國會的舉動遭裁定為不合法。

法新社報導，英國首相辦公室在聲明中表示，「這個時間點代表英國國會休會期會盡可能的來到最短，用以展開所有必要的後勤準備」，讓女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）勾勒政府最新立法計畫。

強生先前建議王室讓國會於9月10日到10月14日休會或關閉，惹惱親歐盟國會議員，認為強生這一步是在試圖阻止國會議員對英國將於10月31日脫歐一事展開民主辯論。

國會議員在英格蘭與蘇格蘭提出法律挑戰後，英國最高法院裁定強生向王室提出的建議不合法，認為讓國會長期關閉妨礙國會憲法上的職權。

英國最高法院宣布關閉國會無效後，國會於9月25日復會。

強生最新計畫則代表著英國國會8日會議結束後，只會錯過9日與10日兩天的會期。7月上任的強生如果要為下一屆國會會期規劃立法計畫，需要國會再度關閉。

他說：「我想要履行人民的優先要務…透過御座致辭（Queen's Speech），政府將公布國家醫療保健服務（NHS）、學校、打擊犯罪、投資基礎設施與打造強勁經濟等方面的相關計畫。」

他說：「我們將在10月31日完成英國脫歐，並持續履行這些重要議題。」

(中央社)