23歲英國短跑女將艾許-史密斯（Dina Asher-Smith）在2019田徑世界錦標賽以21秒88摘下女子200公尺金牌，成為首位在世界級大賽贏得短跑冠軍的英國田徑女將。
艾許-史密斯周二才在100公尺獲得銀牌，周三立刻在200公尺讓獎牌成色更完美，一個人包辦了英國目前在本屆田徑世錦賽的總獎牌數，200公尺賽後她說：「我真的說不出話了，這一刻我夢想很久，如今竟然成真了。」
艾許-史密斯補充：「我跟教練都相信我能做到，所以這面金牌意義重大。今天我起床時在心裡想著：『就是這一刻了，是妳努力好久等待的完美時機。』身邊所有人給我的支持也很重要，母親、父親跟繼母都來這裡為我加油，給我很大力量。」
美國女將布朗（Brittany Brown）以22秒22獲得銀牌，銅牌則是瑞士坎邦吉（Mujinga Kambundji），成績是22秒51。
(中時電子報)
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