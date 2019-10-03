23歲英國短跑女將艾許-史密斯（Dina Asher-Smith）在2019田徑世界錦標賽以21秒88摘下女子200公尺金牌，成為首位在世界級大賽贏得短跑冠軍的英國田徑女將。

艾許-史密斯周二才在100公尺獲得銀牌，周三立刻在200公尺讓獎牌成色更完美，一個人包辦了英國目前在本屆田徑世錦賽的總獎牌數，200公尺賽後她說：「我真的說不出話了，這一刻我夢想很久，如今竟然成真了。」

艾許-史密斯補充：「我跟教練都相信我能做到，所以這面金牌意義重大。今天我起床時在心裡想著：『就是這一刻了，是妳努力好久等待的完美時機。』身邊所有人給我的支持也很重要，母親、父親跟繼母都來這裡為我加油，給我很大力量。」

美國女將布朗（Brittany Brown）以22秒22獲得銀牌，銅牌則是瑞士坎邦吉（Mujinga Kambundji），成績是22秒51。

(中時電子報)