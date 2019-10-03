大雅工廠火警已燒得面目全非。（王文吉攝）

台中市大雅工廠火警，不幸造成2名消防人員殉職，台中市消防局長曾進財指出，謝志雄及張哲嘉2名消防員全副武裝，凌晨2時50分由小隊長帶隊探測火場溫度，小隊長在外監控狀況，3點時小隊長發現火勢、濃煙延燒過來，無線電下令2人撤退，但無人回應，立即通報指揮官，馬上清點人數，不料發現少了2人，立即派3組快速救援小組輪流往返火場搜索。

消防局第一大隊副大隊長楊世葆表示，位於右邊的倉儲一開始並無燃燒，初步研判藉由煙由遮雨棚竄過去，快速救援小組發現第4面有2個窗戶破損，破壞後人進去發現2具罹難的消防人員遺體，第一位在靠近第3面前進3米處，第二位在第4面及第1面相差2米處，兩位遺體位置相差15公尺，由於火場是鐵皮構造，有坍塌現象，無法判斷是事前或事後壓住人。

針對2名消防人員入內時，是否有拿到現場平面位置圖，楊世葆說，因當時現場尚未起火，且1樓可以看得清楚，至於人進去的動向是什麼，還要了解；而倉庫是否違建或加蓋，也還要再釐清。

救災殉職的兩名消防人員分別為，33歲謝志雄，99年特班、台北市人、已婚、育有2歲幼子，其擔任台中市警職的妻子目前懷有雙胞胎；另名隊員32歲張哲嘉、警專25期、台南市人、未婚，其胞兄也是消防人員。

(中時 )