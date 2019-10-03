南方澳斷橋原因外界聚焦鋼索鏽蝕斷裂，但國家地震研究中心橋梁組長、台大土木系教授歐昱辰今指出，根據現場照片，有些鋼索並未斷裂，而是整個從橋拱裡脫出，顯示連接鋼索和橋拱的錨頭出了問題，且錨頭出狀況只是剎那，完全沒有應變時間，危險性更大，從照片看，錨頭嵌入橋拱的圓洞周圍已有鏽水滲出，不排除錨頭鏽蝕才是主要肇因。

南方澳跨海大橋前天崩塌導致5死1失蹤的慘劇，外界將原因指向鋼索鏽蝕斷裂，但歐昱辰說，南方澳大橋13條鋼索中有些是整條從橋拱的圓孔中脫出，並非斷裂，顯示一定是連結鋼索和橋拱的錨頭出狀況，且從現場拍回的照片看，橋拱嵌入錨頭的圓洞周圍有鏽水滲出，顯示錨頭已經生鏽。

南方澳跨海大橋前天崩塌導致5死1失蹤的慘劇。（讀者提供）

歐昱辰表示，一條鋼索裡有9條鋼絞線，若鏽蝕斷裂，鋼索會先伸長變形，用以抑制外部振動的能量，因此不會一下子斷掉，反之若是錨頭鏽壞，鋼索會瞬間脫出，完全沒有應變時間，危害更大。

歐昱辰說，錨頭鏽蝕危害大，但因為是整個嵌入橋拱，比鋼索更難檢查，若要檢測只能觀察嵌入錨頭的孔洞周圍有無鏽水滲出，以及做全橋振動頻率檢測。

歐昱辰表示，南方澳斷橋是台灣首起鋼拱吊索橋事故，這類橋從民國80年起才開始興建，如今發生第一起，代表相同類形的橋可能都已進入危險期，政府要特別加強注意。

為了深入探討首起鋼拱吊索橋的肇事原因，歐昱辰建議，政府應該找一片面積夠大的空地，放置南方澳大橋的殘骸，盡量還原當初的樣貌，且該場地要有頂棚，避免殘骸繼續生鏽，才能真正找到斷橋原因，供未來維護類似的鋼拱吊索橋參考。

(中時電子報)