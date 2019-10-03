網友認為國民黨近期作為令人不滿。(圖/翻攝自臉書)

網友認為國民黨近期作為令人不滿。(圖/翻攝自臉書)

國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓，因頻上節目砲轟黨內總統提名人韓國瑜，遭到新北市中和黨部發起開除案，而黨中央在昨(2)日研議後決定將其「留校察看」，未來若持續該行為將會進行懲處。

這個懲處讓韓粉氣炸了，直說國民黨中央這種處理方式跟處理郭台銘事件有甚麼不同？繼續把道不同、不相為謀的人留在黨內、繼續傷害國民黨？國民黨何苦如此作賤自己，放任異議人士在黨內炮轟、傷害同黨人員，更直批吳敦義簡直已經不適任黨主席了！

而吳敦義更在日前將去年九合一選舉勝選操盤手組發會主委，支持韓國瑜的李哲華改調為智庫副執行長，這更讓韓粉感到不解，痛批「國民黨真覺得我們政黨票非投你不可嗎？」直說國民黨忘了去年1124到底是如何獲勝的，「我只是非韓不投！國民黨別搞錯了！」

其他網友對此的迴響也很熱烈，直說「白賊義就是這樣，一路走來始終如一的爛」、「現在吳先生，是要怎樣？國民黨被你玩死掉了」、「是庶民挺正義不是挺你國民黨」、「這都不敢開除、國民黨真是爛黨」、「國民黨沒救了！政黨票不投國民黨」、「可以換了吳敦義嗎？他老了！」

(中時電子報)