2名台中市消防局消防員在執行免洗工廠大火勤務時殉職，讓長期關心警、消的亞洲警察學會祕書長葉毓蘭相當不捨，她在臉書發文痛指政府長年視若無睹的鐵皮屋，快要成為打火兄弟的墳場了，為什麼不能好好處理這些都市之瘤？又為什麼還要消防隊員進入無人居住的火場？太多疑問，居上位者還能睡得著？

葉毓蘭表示，彼亦人子。不管那裡的警察、消防，都有人等他們回家。台灣如此，香港亦復如是。

她說，警察與消防都是最危險的行業，進入警校時，他們多少已有心理準備，但是他們的心理準備，並不代表政府可以不作為，不改善精進現有的裝備、制度，像這種鐵皮屋的火警，已經奪走多少條打火兄弟的命，為什麼不見改善？

葉毓蘭細數近年幾場重大火警，包括從2005年高雄市鑫昌傢具行大火燒死2名消防員、2013年新北泰山倉庫大火2名消防員殉職、2015年新屋保齡球館惡火的6名消防員殉職，一直到今天清晨在台中殉職的謝、張二位弟兄，都是死在鐵皮搭建的倉庫廠房球館。

她強調，這些政府長年視若無睹的鐵皮屋，幾乎快要成為打火兄弟的墳場了，為什麼不能好好處理這些都市之瘤？又為什麼還要消防隊員進入無人居住的火場？太多疑問。

(中時 )