福特六和汽車宣布10月購車優惠方案，購買福特全車系均可抽儲值1萬元的限量iCash，車主換購或增購進口轎車Mondeo可享限定100萬元40期零利率；購買運動皮卡Ranger Wildtrak型，可享120萬元分期零利率，或贈市價9.5萬元原廠美式車斗捲簾。

(工商 )