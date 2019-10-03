福特促銷Ranger皮卡 購車贈市價9.5萬美式車斗捲簾 10:272019/10/03 工商 陳信榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 福特六和汽車宣布10月購車優惠方案，購買福特全車系均可抽儲值1萬元的限量iCash，車主換購或增購進口轎車Mondeo可享限定100萬元40期零利率；購買運動皮卡Ranger Wildtrak型，可享120萬元分期零利率，或贈市價9.5萬元原廠美式車斗捲簾。 (工商 ) #福特 #零利率 #車斗 #市價 #購車 也許您會感興趣 推薦閱讀 中央與地方齊心 塑造電動機車友善環境 04:102019/09/30 產業特刊 七期機車最高補助13,000元...看得到吃不到 04:102019/10/01 財經要聞 網購衣服開箱贈石頭 一查市價千萬 07:372019/10/01 日常 搶搭最優補助末班車 Q4電動機車銷售 將頂破天花板 04:102019/10/03 財經要聞 生活熱門新聞 外送員送餐送到月薪12萬 一看明細網友全跪了 - 生活 恐怖巧合！氣爆、普悠瑪、今橋塌 竟都與他有關 - 生活 府城這料理讓北部人嚇傻：台南人吃飯都配糖？ - 生活 獨》鋼索鏽蝕才斷橋？台大教授驚曝新肇因 - 生活 直擊》星宇制服全系列亮相 空姐銀色視覺復古超潮 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。