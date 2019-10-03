道奇終於宣布明天國聯分區系列賽G1的先發投手，不是王牌柯蕭(Clayton Kershaw)，也不是自責分率王柳賢振，而是25歲的少主伯勒(Walker Buehler)扛起，將要對上國民的柯賓(Patrick Corbin)。

保密了許久，道奇終於宣布分區系列賽的先發投手，不過讓人略感意外的，是他們決定由伯勒主投首戰，接著才由柯蕭擔任第2戰投手，今年有機會競爭賽揚獎的柳賢振則安排在第3戰，再加上先前已透露若有第4戰，會交給希爾(Rich Hill)，道奇前4戰先發已底定。

美媒猜測王牌柯蕭安排在第2戰，是為了若打到關鍵第5戰，還能讓他有足夠的休息時間擔任先發或牛棚。而國民在昨日為了外卡驟死戰，已經押上薛爾瑟(Max Scherzer)和「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)，因此首戰派出柯賓應戰，也是他季後賽處女秀。

美媒猜測道奇在伯勒及柳賢振兩人之間做首戰選擇，雖然柳賢振今年自責分率僅2.32是大聯盟最低，主場先發自責分率也僅1.93，不過卻安排在客場第3戰先發，可能是因為去年伯勒在季後賽4戰自責分率3.80，包含在世界大賽G3曾對紅襪投出7局無失分精彩表現，優於柳賢振4場先發自責分率高達7.71。

(中時電子報)