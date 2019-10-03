女童媽媽(左1)非常感謝廣寧樂善團與善心人士的幫忙，讓女兒可以回到家鄉安葬。(吳建輝攝)

彰化一名越南籍外配與台灣丈夫離異後，獨自帶著12歲的女兒回越南照顧，今年8月疑似被老鼠咬到，當月23日發高燒送往胡志明市兒童醫院救治，雖緊急插管送入加護病房治療仍不幸過世，而媽媽認為他是「台灣囡仔」，希望將女兒送回台灣安葬，但經費與國籍上出了問題，拜託廣寧樂善團協助，陳小妹妹的骨灰在昨天傍晚已送回員林市安葬。

女童媽媽表示，為了賺錢養家疏於照顧覺得對不起女兒，事情發生得太突然讓她無法接受，緊急送醫後還是無法救回女兒，希望下輩子還能當母女。女兒是台灣人就應該歸魂故土，希望能將骨灰送回台灣，但靠自己微薄的薪水真的無力負擔，因此求助廣寧樂善團。

廣寧樂善團團長張雪如說，女童在搶救時每日醫療費用高達1萬元台幣，因家境困難只能到處籌借金錢，拜託醫院全力搶救，沒想到最後還是因肺部纖維化，腦死無法救治，在上月1日宣布死亡，6日火化。

張學如說，女童外婆不識字，到院時姓名及國籍都誤植，死亡證明書上姓名也不對，因此國籍變成「越南籍」，女童媽媽向廣寧樂善團求助，緊急聯絡越南台北經濟文化辦事處協助處理國籍問題，並在員林家商前校長唐建雄、彰化雲小姐、員林合作金庫經理等多位慈善家捐助下，在1日傍晚終於讓孩子順利回到故鄉進塔安葬。

有人問張雪如孩子在越南生活成長，為何一定要回台灣？ 她說「因為，伊系咱台灣囡仔」，以往多協助在台不幸過世的外籍移工回國，她說其實有許多經商失敗的台灣人，在外缺錢或聯絡不上台灣家屬的「台流」無法回鄉安葬，都需要經費與有關單位協助，未來將邀集更多善心人士與團體，籌設基金會，幫助更多客死異鄉的台灣人回鄉安葬。

(中時 )