時序入秋，正是嚐蟹好時機！萬里蟹生猛鮮甜好味道，讓饕客每逢產季期間匯集萬里蟹產地漁港品嚐萬里蟹，但對於愛蟹卻對吃蟹感到棘手的民眾，要怎麼才能美美的吃蟹而不傷形象呢？新北市府邀請在地漁村媽媽分享解蟹4部曲，原來萬里蟹背甲打開是有秘訣的！而螃蟹料理不只有蒸煮，也能加入粵菜風味「毋米粥」，作為「一蟹知秋」，本次新北市府也與五星餐廳萬里蟹專屬各國料理。

解蟹4部曲之1，先將萬里蟹腹部朝天，將臍蓋往後掀開摘除（圖為公蟹尖臍，母為圓臍）。（圖取自新北市漁業處官網）

解蟹4部曲之2，將兩手拇指深入背甲與腹甲間隙，分開背腹甲。（圖取自新北市漁業處官網）

解蟹4部曲之3，萬里蟹體腔接近背甲處有柚子狀的鰓辦，呈現灰黑色，要記得去掉喔！（圖取自新北市漁業處官網）

解蟹4部曲之末，只剩體腔及8隻腳的萬里蟹，用刀切或手從中間掰下，大功告成。（圖取自新北市漁業處官網）

很多人對於萬里蟹怎麼吃可能感到綁手綁腳，這邊漁村媽媽先教你開殼四撇步，讓你吃蟹不煩惱，第一步將萬里蟹可移動的腹甲去掉，可以發現背甲與腹甲間有縫隙，第二步左右手大拇指深入向兩邊分開，就可以打開背甲，不過這時候可要小心，漁村媽媽說，很多人大拇指出太多力，像是三點蟹這種殼薄又脆的，可容易就將背甲掰碎；第三步是清除蟹鰓及內臟，蟹鰓主要過濾海水中雜質，卡沙卡髒千萬不能吃；最後則是將大螯卸下，兩手抓著萬里蟹兩邊4隻腳往下一掰，解蟹完成，可以盡情享用萬里蟹啦！

台北美福大飯店《潮粵坊》：韓式辣蟹炒年糕，韓式辣醬開胃刺激口中味蕾，萬里蟹（三點蟹）帶出最後的鮮甜。（圖取自新北市漁業處官網）

萬里蟹強調的是生猛鮮甜好滋味，產地海鮮餐廳最能將萬里蟹好滋味發揚光大，產地的海鮮餐廳多半講究天然原味，簡單快速料理保持食材原味，清蒸、洋蔥炒蛋、避風塘都是萬里蟹常見料理方式。除了去產地龜吼、富基、野柳、淡水品蟹外，今年萬里蟹與台灣菸酒公司玉泉紹興、美國醬料TABASCO以及新板望月樓，台北美福飯店合作，鱻蟹宴其中一道為紹興藥膳醉花蟹以及塔巴斯科辣蟳。

新板超高層Mega50望月樓推出的「一蟹知秋」菜單，將萬里蟹結合粵菜經典「毋米粥」，米湯的清甜帶出萬里蟹鮮味，鮮味亦融入米湯中，以及新加入的台北美福大飯店推出「蟹庭˙楓」秋蟹料理，將螃蟹與代表性的辣炒年糕結合推出「韓式辣蟹炒年糕」，香辣帶勁的韓式辣醬與彈牙的韓式年糕，入口香辣開。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)