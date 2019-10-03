台中一名體育老師阿文（化名）與同校女老師雯雯（化名），2人都已婚，卻在2016年同時準備升等主任考試時，發展出婚外情，還互傳曖昧簡訊「在水裡抱抱…甜死人」、「喜歡水裡抱著妳」、「相信我！一定會帶著妳」，姦情曝光後，遭兩人的另一半提告求償，最後台中地院判決兩人各給付30萬元精神慰撫金給阿文的妻子。阿文事發後採取訴外和解，賠償雯雯的丈夫30萬元，刑事部分獲得不起訴。

今年3月間，阿文的妻子認為，2人行為已侵害她的配偶權，讓她痛苦莫名，分別要求丈夫與雯雯賠償她80萬及120萬，還引用兩人的LINE談話紀錄，包括「我會好好珍惜妳的」、「相信我！一定會帶著妳」、「我們的房子裏可以聽到歡笑聲跟歌聲」、「喜歡水裏抱著妳」等語，當時芳芳則回傳「等大叔單身、廊香到手」、「愛我、想我」、「在水裡抱抱…甜死人」、「女婿真是用心」等。

台中地院法官根據阿文與雯雯的對話判斷，雙方明知彼此都是已婚之人，卻沒有迴避或注意交往空間的分際，已經超過一般能容忍的範圍，判處2人各須付給阿文的妻子30萬元。

(中時電子報)