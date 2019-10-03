為配合行政院「擴大秋冬國民旅遊獎勵方案」第二波加碼活動，客家委員會推出600元的「369浪漫客庄秋冬遊」電子旅遊券，自108年10月1日上午10時起開放民眾領取，限量10萬份，客委會主委李永得表示，至今早10點2分已經發放完畢。

為響應交通部推動的秋冬遊遊，客委會推出「369浪漫客庄秋冬遊」電子旅遊券，但上路第一天大塞車，引發民怨，立法院內政委員會今天邀請客委會業務報告，多名立委關注此事。

立委徐志榮表示，雖然活動10月1日起跑，但以苗栗為例，10月2日還在徵詢店家，是否操之過急？他也建議，應該每年舉辦，不應該在選舉年前大撒幣，金額不一定要增加，但人次應該要提升，帶動客庄更多的商機。

立委張宏陸說，在浪漫台三線上許多務農的人很多，但在市場或擺攤消費券難以使用，期待下一次辦理時能與農會合作，讓一般農民也可以享受到。

立委劉世芳則說，網站一開始塞爆，讓客家委員會變成「客訴委員會」；立委林為洲要求檢討，也因為此次旅遊券發放，造成APP評價下降至2顆星，要求客委會一個月內提出檢討。

李永得表示，10點2分10萬份電子旅遊券已全數發放完畢，也透過臉書向所有的使用者道歉，原本預估流量一小時最多20萬人次，沒想到第二個小時就有300萬人次以上，規劃的流量與實際的流量落差太大。

李永得表示，10點2分10萬份電子旅遊券已全數發放完畢，也透過臉書向所有的使用者道歉，原本預估流量一小時最多20萬人次，沒想到第二個小時就有300萬人次以上，規劃的流量與實際的流量落差太大。

(中時 )