女星熊熊(卓毓彤)皮膚水嫩透白相當甜美，且身材還是「魔鬼等級」，尤以G罩杯渾圓美乳最為聞名，她赴日拍寫真後紅回台灣，是眾多男粉絲心目中的理想型，獲「G奶女神」美稱，而她也不藏私，經常更新社群網站，分享辣照與生活新鮮事，近來她忙拍偶像劇，在戲裡飾演性感直播主葉羅莎，等戲空檔熊熊就跟其她演員玩在一起，沒想到竟被「襲胸」。

熊熊忙拍戲，在戲中飾演為搶人氣不惜穿著鵝黃「繃帶裝」曬美乳的直播主，畫面超級火辣，而待機時，她趁機拍影片上傳IG，只見熊熊上身穿著露肚繃帶小可愛，底下搭配牛仔拼接紗裙，對折鏡頭舞動狂甩G罩杯豪乳，波濤洶湧放送粉絲福利。

而正當熊熊跳得起勁兒的時候，身旁同戲演員李星鏴，一臉無奈看著這一切，突如其來伸出魔爪，直接朝熊熊的美胸打下去，讓人看傻眼！但其實兩人是在為接下來要拍的橋段預演，熊熊事後貼出影片，說彼此是「瘋癲姊妹」，還搞笑討拍直呼「被打扁了」，讓粉絲大呼她好可愛！

(中時電子報)