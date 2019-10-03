角逐民主黨內總統初選的台灣移民第2代楊安澤（Andrew Yang）在第3季籌得1000萬美元（約新台幣3132萬元）競選資金，是前一季募款所得的逾3倍。

這項數字意味楊安澤民調溫和上升，已轉化成財務上的支持。在路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調中，企業界出身的楊安澤支持率達3%，在民主黨參選人中排第6綽綽有餘，更領先幾位知名度較高的對手。

除了民調之外，依照楊安澤公布的募款總額，他的排名也大約落在第6的位置。

聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）昨天表示，他已募得2530萬美元，是截至目前第3季募款總額最高的民主黨參選人。印第安納州南本德市長巴提吉格（Pete Buttigieg）則募得1910萬美元，聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）和布克（Cory Booker）據報各募得1160萬美元及600萬美元。

按照規定，各參選人必須在10月15日前，向美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）提出第3季募款詳細報告，募款情形也受密切監督。

楊安澤最大的競選政見，便是提出名為「自由紅利」（freedom dividend）的計畫，承諾將向所有美國公民每月發放1000美元（約新台幣3萬1325元）基本收入。他說，產業自動化威脅就業，紅利計畫有助邊緣人不需擔心經濟問題。

楊安澤的競選團隊說，截至9月底為止已募得630萬美元，其中網上捐款逾99%都是200美元或更小額的捐款。

另外，誠如楊澤安競選所強調的事實與數字，團隊目前已賣出2萬頂寫有競選標語MATH字樣的帽子。

(中央社)