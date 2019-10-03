實體婦幼展即將開跑！瞄準母嬰市場需求，Yahoo奇摩電商三平台推出線上婦幼展、情報站與育兒好康，更公布爸媽心頭好Top3排行榜，讓爸媽參考不煩惱，一站輕鬆購足育兒必敗夯物！Yahoo奇摩購物中心即日起至10/13攜手國內外百大知名品牌推出「線上婦幼展」萬件育兒夯品5折起，購衷心會員消費最高還可享11%回饋(註1)；Yahoo奇摩超級商城「媽咪寶貝情報站」精選媽咪優雅育兒必敗夯品狂降48折起，Yahoo奇摩拍賣「母嬰頻道」則集結數百萬件孕婦與嬰幼兒商品，讓爸媽用少少錢也能大大滿足寶寶需求！

網路曬娃、時尚育兒蔚為風潮，推升婦幼商品客單增2成

Yahoo奇摩購物事業群品類經理鄭百芷表示：「近年台灣低生育率、高齡生育及少子化等趨勢，讓孩童集寵愛於一身，家長們也比過往更肯花錢添購育兒配備；也因應網路「曬兒」風潮正夯，帶動平台婦幼品類平均客單價年成長2成(註2)，其中以育兒必備用品，像是奶瓶奶嘴、背巾及汽座推車成長動能最為強勁；進一步分析消費族群輪廓，女性佔比達6成，然而近年因平權觀念漸趨普及，催生出男性『神隊友』比例漸增，尤其在汽車座椅、推車等較高單價的品類上皆由男性買單居多。看好母嬰市場潛力，Yahoo奇摩購物中心預估此波業績將翻倍成長。」

觀察社群上「曬娃」與「時尚育兒」風潮，嬰幼兒成「mini網紅」，消費者採購由過往單純比「價格」，逐漸轉移更加重視「品質」，像是造型、舒適感、實用性等，如韓國POGNAE極輕全方位機能揹巾主打「東京灰」及「英國藍」等中性色系，讓爸爸也能“有型”駕馭扮演「神隊友」角色，深受好評帶動業績3倍成長(註3)；荷蘭Nuna Triv嬰兒手推車訴求輕量化單手秒收與全車避震設計，不僅使用上安全，外型設計簡約時尚，新款在名人代言加持下也擁有不錯的銷售佳績。

Yahoo奇摩購物中心X超級商城X拍賣齊公布爸媽心頭好Top3排行榜

Yahoo奇摩購物中心集結爸媽深愛的婦幼品牌，包含麗嬰房、奇哥、六甲村、三麗鷗、mamaway等品牌入駐開設官方旗艦店，就是要讓消費者好逛又好買！平台挖掘大數據發現，Nac Nac穩坐熱搜品牌冠軍寶座，其次是WHY AND 1/2童裝。Yahoo奇摩超級商城分析，今年寶寶副食品、奶嘴及紗布浴巾等新生兒必需品成長力道強勁，而熱銷Top3母嬰神器中以「TOMICA多美小汽車」奪得冠軍寶座，其次是熱銷的「貝親寬口奶嘴」，而隨著雙十連假出遊潮即將到來，預計連動防蚊噴霧、隨身濕紙巾與抗菌用品等寶寶外出用品銷售攀升。

看好母嬰用品二手交易需求，Yahoo奇摩拍賣母嬰頻道自6月上線以來月流量成長近6成。Yahoo奇摩拍賣觀察，嬰幼兒成長速度快，精打細算的爸媽善於將保存良好的庫存品轉賣變現，其中推車、嬰兒床、汽車座椅、玩具、圖書等皆為熱門上架品類。盤點平台今年至今爸媽最愛挖寶的Top3母嬰商品，以「嬰兒床」最受歡迎，其次是「WHY AND 1/2童裝」，另外也發現爸媽最愛搜的卡通角色，今年由療癒系「角落生物」熱搜更勝兒童界偶像「佩佩豬」！

優雅育兒不費力！Yahoo奇摩電商平台精選必Buy育兒夯品狂降48折起

Yahoo奇摩旗下三大電商平台瞄準母嬰市場需求，齊推育兒必敗好物好康優惠！Yahoo奇摩購物中心「線上婦幼展」即日起至10/13限時開跑，集結國內外百大知名品牌狂降5折起，包含從0-7歲皆適用且超高CP值的奇哥成長型汽座5.4折驚喜價只要6,699元，助媽媽輕鬆集乳的Philips Avent電動吸乳器僅需33折即可以特價2,790元輕鬆入手；榮獲媽媽寶寶年度最佳菁品大賞的Simba小獅王辛巴奶瓶直降6折特價276元。

Yahoo奇摩超級商城精選媽咪優雅育兒必敗品牌夯品推出「媽咪寶貝情報站」，媽咪最愛的WHY AND 1/2童裝專區換季超值折扣48折起，孕期必備的maternea媽咪莉娜無痕美體霜8折特價1,120元，而連假想自在出遊，主打登機只要0.1秒半便能自動收車的德國ABC Design Pupair摺疊推車也有8折特價8,990元。Yahoo奇摩拍賣則有六甲村寬口拋棄式奶瓶補充包40入折後價872元，戒尿布好搭檔韓國Prielle防水尿布墊特價420元，讓爸媽狼狽不再、優雅育兒不費力！

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