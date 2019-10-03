我國立法禁止體罰已12年、解除髮禁已10年，現在學校體罰、髮禁都沒有了嗎？人本教育基金會今公布調查，68.6％國中生表示曾看過或受過老師體罰，相較於2016年的56.9％，增加約12個百分點；另有28.7％高中生、47.6％高職生表示看過或受過體罰。

髮禁方面，調查指出，高達77.5％國中生、34.2％高中生、62.8％高職生表示學校仍有髮禁。至於服裝儀容，則有89.1％國中生、80.9％高中生、89.6％高職生表示學校會檢查服儀，不合格者仍會被處罰（包括複檢、記警告、寫自述書、罰站等）。

人本教育基金會在今年暑假進行「2019年校園問卷調查報告」網路問卷，瞭解現在校園體罰及髮禁狀況，最後回收694份國中問卷、739份高中問卷、511份高職問卷，在95％信心水準下，誤差值均在5％以下。

關於教師言語羞辱狀況，調查指出，有54.8％國中生表示聽過老師的言語辱罵，高中則有35.9％、高職也有46％。相較於2016年國中問卷中所示的曾聽過老師言語羞辱的數據為21.2％，比例增加1倍以上。

校園裡仍存在許多羞辱性的處罰，例如羞辱人格的公然罰站（國中有69％、高中有38.8％、高職有57.7％），隔離與排擠的特別座（高中有47.7％、高中有22.9％、高職有36.4％），強迫反省之行為自述書（國中有72.5％、高中有53.9％、高職有61.6％）。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，這樣的數據讓人怵目驚心，也說明政府禁止體罰及解除髮禁的政策「充分被打臉」。一些體罰、辱罵及傷害學生的老師，現在竟然還能在校園任教，是不是台灣還沒有進步到把學生當獨立自主的個體？

台灣青年民主協會理事長林彥廷說，台灣教育法規常常是「雷聲大、雨點小」，譬如教育部規定不能因為學生服儀不及格而記過，有學校就繞道而行，對服儀不及格的學生改採記點，還要違規學生每天早上拿牌子到校門口罰站，告訴其他同學服儀要符合規定。

林彥廷還說，現在許多高中職還有禁愛令，學生不難談戀愛。譬如新竹有所學校，男女學生在校車上必須隔著走道坐，不能肩並肩而坐，違反者將被處分，相當離譜。

(中時 )