骨質疏鬆症不再是老人專利，醫師表示，門診中骨鬆症越來越普遍，而且常被忽略，一不小心恐造成嚴重後果，其實想知道自己有沒有骨鬆徵兆，只要看一個簡單的動作就可略知一二。

聯合《元氣網》報導，亞東醫院骨科部醫師吳凱文舉門診病例指出，一名40出頭的輕熟女，日前因腰椎骨折痛不欲生，一問之下才知道竟然只是移個機車就骨折。醫師強調，年齡只是骨鬆其中一個的成因，另外，生活習慣和個人身體狀況都會造成骨本流失，當骨頭被掏空到無法執行原本該有的功能時恐已骨鬆。

千萬別以為身高變矮只是老化的「倒縮」現象，吳凱文提供自我檢查骨鬆的方式：靠牆正常站立，屁股與背部緊貼牆壁，若發現後腦杓無法貼到牆壁並距離超過3公分，就表示過於駝背，應盡速到醫院做骨密度檢查

醫師提醒，骨質密度大約會在20-35歲時會達到最高峰，接著每年以0.5％-2％的速度流失，因此建議35歲開始存骨本，維持規律運動、適度的曬太陽，並補充鈣質與維生素D都有幫助。若骨質流失沒有多留意，骨頭隨時都可能因為輕微的外力碰撞就應聲斷裂，甚至可能連咳嗽、搬東西等日常行為都會骨折。

(中時電子報)