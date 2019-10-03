宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午發生坍塌意外，造成多人傷亡，國民黨立院黨團總召曾銘宗昨表示，港務公司董事長吳宗榮與總經理陳劭良都應該下台負責，而負責這項人事案與督導責任的交通部長林佳龍以及行政院長蘇貞昌都應該向外界道歉。國民黨台北市議員羅智強則諷刺表示，在蔡英文上台後，所謂「政治負責」已成為笑話，只要靠山夠大，錯犯愈大，官做愈大！

曾銘宗昨質疑，吳宗榮的專長是下水道以及環保專業，卻被派來港務公司擔任董事長，顯然就是民進黨只看顏色不看專業的人事安排，民進黨在國營事業的人事向來都是酬庸性質，不講究專業，難怪會出事。據風傳媒評論指出，蔡政府把民心的諒解當隨便，政務官不為政治責任請辭下台或者請辭也下不了台，到處找藉口為自己辯解更成常態。

該評論提及，19年前八掌溪暴漲，四名工人受困致死，時任行政院副院長的游錫堃請辭；10年前莫拉克風災，小林滅村，一個月後，劉兆玄內閣總辭，這些政務官因天災人禍請辭，基本並無責任之直接相關，請辭負得是政治責任。該評論提及，蔡政府就任兩個月時發生雄三飛彈誤射事件，造成一死三傷，時任國防部長的馮世寬無事過關；外交部長釗燮就任一年半，斷交五國，請辭五次，被慰留五次。

對此，羅智強在臉書引述這篇文章，並認為應該說「當不要臉成為官員慣例，當政治酬庸凌駕專業任用，高雄氣爆、普悠瑪、南方澳斷橋等悲劇，能不成為常態？」他諷刺表示，在蔡英文上台後，所謂「政治負責」已成為笑話，只要靠山夠大，錯犯愈大，官做愈大！

他最後喊話，「台灣人民，你要把自己的命運交在這樣的政權手上嗎？」

(中時電子報)