淡淡的三月天，杜鵑花開在山坡上， 杜鵑花開在小溪畔，多美麗啊！事實上，美麗的杜鵑花不只春天有，隨著科技、培育技術進步，在金山、萬里四季也能欣賞杜鵑花，尤其飄桃紅的玫瑰杜鵑好浪漫。

為扶植地方產業，協助在地農友，新北市政府推動「萬金杜鵑鄉」計畫，與金山地區農會和當地杜鵑花農合作，今年將在萬金地區廣植2萬株各品種杜鵑，民眾在四季都能欣賞杜鵑花開，成功營造地方杜鵑花產業鏈。

青農嚴慶榮父母與杜鵑苗圃。（圖取自新北市農業局官網）

金山青農嚴慶榮民國91年返鄉接手父親的杜鵑苗圃，經過17年的努力，規模由原先3個苗圃0.2公頃，至今已擴大至6個苗圃2.5公頃，年產量更高達75萬盆，是金山杜鵑種植規模最大的花農，目前也擔任農會花卉產銷班長。嚴慶榮的苗圃涵蓋金山區六股、重合、三界等里，園區8成皆種植杜鵑，另外還有百合、桂花、茶花、含笑等其他園藝植栽，主要供貨至田尾及提供全臺道路、建築與綠美化工程使用，部份植栽也會銷往台北市建國南路花市，花季時滿園綻放，美不勝收。

嚴慶榮原本從事珠寶鑄造，SARS疫情發生時恰逢事業低潮，加上雙親年紀漸大，已不堪負荷苗圃生產勞動，於是他決定返鄉接手杜鵑種植，並考量存活率及管理效率，毅然將原本裸根種植的方式改為盆花種植，花了整整5年的時間，杜鵑種植才漸漸上了軌道，存活率及產量趨於穩定。在夫妻倆共同努力下，杜鵑苗圃才有現今這麼大的規模。嚴慶榮所經營的青昀苗圃（原欣榮苗圃）位於金山區下六股61號旁，民眾到訪金山時，不妨來苗圃走走，感受萬金杜鵑的魅力！

萬金地區為全臺最大的杜鵑花苗產地，年產量約600萬株，全臺道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成皆由此供應，產值逾1億元，且栽培多達約300種的杜鵑品種。農業局近年來積極與農會、公所合作，輔導花農共同打造萬金杜鵑鄉，要將這個最大的杜鵑產地營造成「青春山海線」新賞花景點。此外，金山區杜鵑公園也即將在108年10月5日揭牌啟用，公園內種植6,500株各式杜鵑，歡迎大家來感受萬金杜鵑的魅力。

(中時電子報)