美國德州達拉斯的女警蓋格(Amber Guyger)，因為走錯家門而誤殺了她非裔的鄰居波森(Botham Shem Jean)她於昨(2)日以謀殺罪遭判刑10年。不過許多人對此非常不滿，他們在法庭中發出了噓聲與嘲諷聲，皆認為法院輕判了蓋格。(因為謀殺罪在美國可判5年到99年不等。)不過在這些抗議聲中，波森的弟弟布蘭特(Brandt Jean)告訴法官，他願意原諒蓋格並給予她一個大大的擁抱，令蓋格當場痛哭失聲。

據《太陽報》報導，事情發生在去年九月六號，當時蓋格剛結束幾天來連續執勤。疲勞的她走錯了家門。正當她推門而入時赫然發現一個陌生男人的身影，她出於害怕選擇拿出手槍指著對方，同時她篤定的認為有人闖入她的屋中，當男人快速走向她時她因為心裡害怕，對著陌生男子連開兩槍。開槍後的蓋格向房間走去，隨即才意識到這並不是她家。這個被她誤殺的男人，就是波森。蓋格對於誤殺了波森一事，聲音顫抖道：「這件事在我的一生中都揮之不去，我每天都會怨恨自己，我請求上帝寬恕。」她不停地強調，當時她開槍是出於恐懼，而非仇恨。最後法院以謀殺罪判了蓋格10年。

(影音/取自ABC NEWS)

當法院宣布蓋格需為自己的失誤入監10後，蓋格並沒有什麼多大的情緒波動。隨後，波森的弟弟，布蘭特在庭上表示他已經原諒了蓋格，他微微的哽咽道「我甚至不希望你入監獄，我要把最好的給你因為我知道波森也會這樣做」，「我不希望有任何糟糕的事發生在你身上」隨後布蘭特懇求了法官兩次，希望他能給予蓋格一個擁抱。在法官同意後，蓋格泣不成聲的衝向布蘭特，兩人皆哭泣著緊緊地擁抱彼此。

雖然社會大眾包括檢察官仍對蓋格十分不滿，《CNN》甚至指出事發當時蓋格只在乎她的生活與事業，但是這些譴責仍舊比不上真正痛失家人的布蘭特一家，在這樣的情況下布蘭特選擇原諒蓋格，只是因為他單純的認為「(波森)也會這樣做」。

(中時電子報)