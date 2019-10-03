PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜為迎接高雄流行音樂中心開幕，昨日（2）特別主持識別系統CI暨官方網站發布記者會；韓表示，高雄將成為「南台灣音樂重鎮」。此話一出，網友細數韓過去承諾的愛情產業鏈、賽車產業鏈、電競產業鏈、軍事觀光，嘲諷乾脆說要讓高雄成為「宇宙首都」好了。

據《聯合新聞網》報導，昨日韓國瑜偕高流董事長暨文化局長林思伶，出席識別系統CI暨官方網站發布記者會。韓憶起小時候流行的兒歌、羅大佑的《童年》以及《綠島小夜曲》，表示音樂陪伴各時代人們成長，在市府團隊文化局、工務局及文化部幫助與努力下，高雄將成為「南台灣音樂重鎮」。

看似稀鬆平常的祝賀詞，卻在網路掀起巨浪，有人直言：「看來在韓國瑜除了要發展『愛情產業鏈』、『賽車產業鏈』、『電競產業鏈』、『軍事觀光』……等，然後『設立100億資金的青年局』、『250億的氣候司』，去競爭全球千億產值的電競市場現在又將再增添『南台灣的音樂重鎮』，看來高雄成為全世界第一城市的日子指日可待。」

其他網友也紛紛回應：「電競及昔樂並重的重鎮XDD」、「錢哪裡來……又要鬧笑話」、「我是覺得直接忽略韓講什麼大概也沒差」、「太強啦！我認為高雄應該要成為宇宙首都」、「先成為全台第一再來講全世界第一」、「讚！高雄真的要起飛了」、「質疑數字小心被說雞蛋裡挑鋼筋水泥」、「白紙黑字？」「又在雞蛋裡挑鋼筋，這個黑韓產業鏈動得非常厲害，能不能祝福高雄？」

(中時電子報)