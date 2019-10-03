國民黨總統參選人韓國瑜昨天出席高雄海洋文化及流行音樂中心（簡稱「高流」）識別系統及網站發布記者會，被Wecare高雄發起人尹立質疑是在拚年輕人選票。韓北辦副執行長孫大千在臉書反擊尹立「高舉著愛高雄的旗幟，卻在做報私仇的行為。」

孫大千說，當仇恨取代了理智，不由得讓人質疑，Wecare到底是在乎高雄？還是在乎「報仇」呢？

首先，民進黨當年為了雪隧通車，不知道舉辦過多少次的通車儀式？韓國瑜市長只不過是出席了「高流」識別系統及網站發布記者會，這又有什麼好開罵的呢？

其次，地方政府的建設工程原本就有一貫性和延續性，韓國瑜市長只不過是接棒完成陳菊團隊尚未收尾的「高雄海洋文化及流行音樂中心」，又有什麼必要扭曲為「收割前朝、蹭熱度」呢？

再說，明明是市府與文化部在2017年8月爭取增加經費15億644萬，市府就海音3標進行招標，卻兩度流標，一直到今年2月採用限制性招標後才決標，所以，工期才會因而展延到明年8月底。又怎麼會把工程延宕的責任全部推到韓國瑜團隊的身上呢？

孫大千說，Wecare高舉著愛高雄的旗幟，卻在做報私仇的行為，這樣難道不會覺得對不起高雄市民嗎？

(中時 )