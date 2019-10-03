(11:11 更新內文)蘇澳港南方澳跨港大橋10月1日發生坍塌意外，至今造成外籍漁工5死1失蹤，負責維護管理此座橋的港務公司難辭其咎，但事發後港務公司一直給不完整訊息，外界更質疑董事長吳宗榮神隱長達25小時，今(3)日他在赴立院報告南方澳大橋斷裂事件前，回應表示自己沒有神隱，當天第一時間即趕赴事故現場指揮。不過，今午最新消息，交通部長林佳龍表示，吳宗榮已口頭請辭獲准。

宜蘭南方澳大橋，港務公司轄下17座橋樑安全疑慮因此浮上檯面。港務公司董座吳宗榮表示，「港公司完全沒有訂定檢測規範」，不只如此，面對媒體追問，吳宗榮一下將責任推到基隆港分公司蘇澳營運所，針對未檢測鋼索則推給健行科技大學，直說「我才剛來一年」。交通部長林佳龍事後表示，吳宗榮已口頭請辭，他也同意，但還有相關程序要走。

南澳跨港大橋斷裂，負責維管的港務公司董事長吳宗榮第一時間沒現身，遭外界質疑他神隱25小時，吳宗榮稍早發聲明表示，南方澳跨港大橋坍塌意外發生後，他接獲通報後，第一時間從高雄趕赴蘇澳事故現場坐鎮指揮，並陪同交通部部長、次長解釋案情及災後應變處理，至10月2日凌晨3時許。10月2日凌晨也再度赴現場坐鎮指揮，全程帶領港務公司緊急應變小組投入救災行列。外傳港務公司吳董事長於蘇澳港南方澳跨港大橋坍塌後，神隱25小時之傳聞，並非事實，因屬誤傳。

吳宗榮是何許人也，他日前被起底資歷，原來是前台南市副市長「賴清德人馬」，今年68歲的他是工程科技博士，去年才接任港務公司董事長，專長僅止於下水道，根本談不上航港經營與橋梁維護。業界認為，政府根本不看重港務公司，不光是董事長，連總經理都是政治任命，工作重點都放在容易討好民眾的觀光遊憩上，港務公司根本已經「市府化」。

(中時電子報)