竹南首馥社區獲得苗栗縣「第3屆績優公寓大廈評選」績優獎第1名

竹南首馥社區是苗栗縣首個與中華郵政合作設置「i郵箱」的社區。〔謝明俊攝〕

社區住戶利用「i郵箱」可以不用出門就可寄送郵件、包裹。〔謝明俊攝〕

首馥社區總幹事石芋珊介紹「i郵箱」如何使用

苗栗縣政府第三屆績優公寓大樓評選頒獎典禮

苗栗縣政府為加強公寓大廈社區自治管理，使苗栗成為最美麗、最適宜居的幸福城市，從3年前開始舉辦「績優公寓大廈評選」今年評選結果出爐，由竹南首馥社區奪冠，頭份美居詠森社區及造橋御國華城主區分居2、3名，3日上午，苗栗縣長徐耀昌前往首馥社區頒獎表揚，首馥社區除了獲頒績優獎金3萬元外，還有節能補助獎金29萬元，羡煞其它社區。

苗栗縣政府舉辦「績優公寓大廈評選」，令年進入第3年，據承辦的工商發展處處長黃智群表示，評選的項目包括了組織〔社區管委會〕運作占50％、環境維護占40％、以及創意作為占10％，其中環境維護包括無障礙空間等，創意作為就指社區舉辦活動或是設計無炭節能、e化設施等作為，也列入評比項目中。

黃智群說，今年評選工作從今年6月受理22個社區報名後，歷經書件初審、學者專家實地考選、複審等流程，選出績優獎3名，由竹南首馥社區奪冠，頭份居美社區居次，造橋御國華城社區第3，前3名都獲得獎金3萬元獎勵。

另外優良獎部分，則由頭份山豐遠見社區、頭份諾貝爾公寓大廈及苗栗頣和園社區獲得，包括績優的3個社區，都可獲得智慧節電計畫補助汰換或購置節能電器將金，首馥社區獲得29萬元補助獎金，羡煞其它社區。

首馥社區是位在竹南鎮環市路上，社區管理單位除了舉辦固定音樂、舞蹈等班次活動，並在重要年節舉辦社區住戶聯誼，並且，首馥社區是苗栗縣首個與中華郵政合作的社區，引進中華郵政「i郵箱」，方便社區寄送郵件、包裹等，都可利用社區「i郵箱」完成，不用再專程前往郵局處理，首馥社區因有多項創新作為，而獲得績優第1名。

徐耀昌縣長3日上午前往首馥社區頒獎時表示，透過績優公寓大樓評選活動，來激勵社區居民主動參與社區經營管理，將省電、節能、智慧管理落實在住宅，讓社區居民住得更溫暖舒適。而苗栗縣政府因舉辦績優公寓大樓選，獲得中央肯定，今年獲得內政部評定成績優良的城鎮型第1名，未來縣府將與各社區管委會密切合作，打造苗栗成為幸福宜居城市。

(中時 )