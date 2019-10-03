南韓媒體今天指出，據北韓中央通信社報導，北韓2日成功發射「北極星3號」潛射彈道飛彈（SLBM）。專家分析，「北極星3號」與前兩個型號完全不同，最大射程可達5000公里。

南韓聯合新聞通訊社報導，北韓國防科學院2日上午在東海（日本海）元山灣近海成功試射新型潛射彈道飛彈「北極星3號」。報導指出，北韓曾在2017年公開「北極星3號」，昨天上午是北韓第一次試射這一型飛彈。

南韓合同參謀本部2日指稱，北韓上午7時11分許，從東部元山近海向東發射1枚彈道飛彈，最大飛行高度約910公里，飛行距離約450公里。分析認為，若北韓以正常角度發射飛彈，飛行距離還會更遠。

分析認為，在北韓和美國非核化磋商即將重啟之際，北韓可能透過公開新型武器，展現防衛能力，藉此向美國施加壓力。

北韓報導，新設計彈道飛彈的核心技術透過試射得到驗證，試射沒有對周邊國家安全帶來任何負面影響。「北極星3號」試射成功，北韓在遏阻外部威脅及增強軍事能力獲得重大成果。

報導指稱在現場指導發射的國防科學研究部門幹部向黨中央委員會彙報試射結果，金正恩代表勞動黨熱烈祝賀發射成功。據推測，北韓領導人金正恩可能未到現場視導。

北韓中央通信社發布多張「北極星3號」飛彈從水中騰空而出照片，飛彈為圓筒形狀。其中一張圖片，飛彈發射地點附近有一艘船舶，可能是搭載水下運載器的駁船。據此推測，北韓這次可能利用水下運載器發射飛彈，而非利用潛艇發射。

報導指出，韓國國防安全論壇（KODEF）首席分析員申鐘宇（音）表示，「北極星3號」與前兩個型號完全不同，最大射程可達5000公里。從外觀設計來看，「北極星3號」與中國、俄羅斯、美國擁有的潛射飛彈相仿。

(中央社)