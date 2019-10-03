正值美陸準備下周舉行新一輪貿易談判之際，川普「通烏門」持續發酵，美眾議院也發起對川普彈劾調查。對此，專家認為，由於彈劾調查已展開，外國政客與國內政治盟友都正在重新評估川普政治前途，「通烏門」案勢必對美國貿易談判增添變數。

據《美國之音》報導，彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員胡包爾（Gary Hufbauer）表示，由於政府貿易計畫需要國會批准，而此國會議員正關注彈劾相關程式，因此貿易計畫會很難通過，「這給政府處理外交事務和推動法案的能力蒙上巨大陰影」。他也分析，這也使如大陸等外國政府重新評估川普做完任期的可能性，更不用說在2020年贏得連任。

此外，川普除了「通烏門」延燒上身之外，現更爆出「通澳門」，請求澳洲總理莫里森（Scott Morrison）協助抹黑不利他的「通俄門」調查。不過，莫里森1日表示，他與川普談到對調查的準備協助及合作事宜，雙方有交換大量資訊之慣例，此乃實屬平常。

另外，關於美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）是否知情川普「通烏門」中的電話內容，蓬佩奧2日首次證實，川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話時，他當時也在場，並強調通話內容聚焦於美國政策重點，且川普的發言與美國的決策脈絡一致，包括減少烏克蘭的貪腐、提振當地經濟和排除俄羅斯對烏克蘭的威脅等。

至於川普遭彈劾的可能性，雖然根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）9月26日到30日進行的民調發現，有45%的成人認為共和黨的川普「應該被彈劾」，但多名美國學者認為，未來美國眾議院決定提出哪些彈劾條款，將對彈劾案成敗帶來關鍵影響。

(中時電子報)