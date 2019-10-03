三大公辦都更案之一的信義兒福都更案今天公告招商，B1-2基地預計於12月2日截止收件，B1-1基地預計於明年年1月2日截止收件，國家住都中心也預計於10月16日舉辦招商說明會，歡迎各界踴躍參與，共同為都市更新事業努力。

三大公辦都更案中台銀圓山案已於7月底公告，信義兒福B1-1及B1-2，今天也公告招商。國家住都中心表示，信義兒福基地位於忠孝東路五段北側，共計6塊基地，採先建後拆模式，透過土地權利價值交換，優先開發部分基地，安置私有產權及舊有違章戶，接著再開發騰空後的街廓，以分期分區連鎖方式推動都市更新。

住都中心表示，首波推出松信路東西兩側基地，B1-1基地由國家住都中心擔任實施者公開徵求出資人，採權利變換方式實施；B1-2基地採設定50年地上權方式，公開評選實施者。B1-1基地低樓層空間會規劃幼齡照護設施，且呼應地區發展策略，國家住都中心分回部分將設置多元住宅，協助鄰近社區推動都市更新；B1-2基地則由出資人自行提案使用規劃，並納入智慧建築設計、耐震建築需求，作為招商時的最低標準。

國家住都中心代理董事長花敬群表示，期望中心主導的都更案，能成為該地區轉型再發展的契機，為臺北市核心地區再注入量能，引導周邊老舊街區的更新事業整合推動。

(中時 )