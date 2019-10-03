成功大學發生登革熱群聚感染後，全力防治登革熱疫情，連日來針對病例居住及活動地點進行全面性噴藥，更規畫一系列人員管理措施，即日起比照SARS時期要求全校各系館、宿舍啟動進出人員量體溫發燒篩檢，各系安排課堂時間播放防疫影片，並架設發燒自我通報網站等，全面監測追蹤環境管控到人員管理，掌控疫情不擴散，讓全校師生職工遠離登革熱，也請家長們放心。

成大主任祕書李俊璋表示，學生感染登革熱後，成大配合市府大規模抽血篩檢、疫調，確認感染來自1名住在勝利校區宿舍的學生境外移入，5天來雖陸續出現4例，但學生都是不同系所、也不在同一個教室上課，可以推斷是在室外被傳染，應是白線斑蚊造成，個案學生的活動場所，都在第一時間進行室內外環境衛生噴藥，以期將叮咬感染源的蚊子消除殆盡。

校長蘇慧貞重視校園境外移入登革熱疫情，9月30日下午親自到勝利校區、敬業宿舍，了解防疫措施與防蚊細節。檢視紗門、紗窗有無能讓蚊子飛入的孔隙，對於儲水容器立即要求清除，並建議在出入口多設蚊香，看見仍穿著短袖短褲的學生迎面而來，一再提醒「要穿長袖長褲、噴防蚊液、貼防蚊貼」，也提醒施工中的舊K館現場工作人員，若感覺身體不適發燒，務必盡快就醫。

成大昨下午召開登革熱防治會議，蘇慧貞校長特別召集9大學院院長及各行政單位主管與會，再次重申成大全面防治登革熱的決心，由衛保組報告最新防疫進度，並要求各系所及單位落實執行防疫措施，特別要求國際處加強對境外學生的防疫宣導，並由醫學院輔助對於初到台灣的境外生進行血液篩檢。另外對於4名病例同學後續照護，也將協調成大醫院護理師追蹤關切。

成大9月22日接獲衛生局通報登革熱病例至今，共找出4名個案，對於該4名學生上課、日常活動地點的室內外、校區做過大規模環境清潔噴藥，包括電機系、機械系、地科系、光電、工設系、中正堂等，相關的校區為勝利校區、自強校區、成功校區、光復校區、力行校區、敬業校區等，目的在將叮咬感染源的蚊子消除殆盡，另由於再傳出校外人士疑似到校感染，勝利校區第2學生活動中心「芸青軒」，1日完成噴藥後暫時封閉。

成大衛保組組長王琪珍指出，衛保組已架設雲端通報系統，即日起凡進入各系館、宿舍人員一律要量測體溫，並由各系、宿舍管理人員固定於每天下午通報有無發燒個案，衛保組會全面追蹤發燒者，相關的資料也會回報給台南市衛生局。另外已製作「學生發燒自我通報網站」供學生自主管理。為落實防疫宣導，10月2日至16日，各院系以系級為單位，每堂課前要先讓學生觀看中英對照的登革熱防疫影片並上回報系統，填報播放統計。

(中時 )