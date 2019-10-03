台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘昨合體與立委參選人拍合照，不過，拍照排除出身綠營的參選人，外界質疑台灣民眾黨內部已出現派系與路線。柯文哲3日表示，人活在世界上，每個人有每個人的人際網路，郭台銘有很多國民黨朋友，拜託在同選區不要合照，這他可以理解。

民眾黨昨晚由「雙母雞」郭、柯與雙方推派的立委參選人拍合照，但綠營背景出身的參選人張幸松、朱哲成則是被排除在外，張幸松甚至說很感傷應該不分藍綠。

柯文哲今指出，雙方互相幫忙，我們的參選人也不見得郭每一個都支持，後來才知道說郭也有很多國民黨的朋友，拜託同選區不要幫其他人合照，每個人都有每個人過去的生活背景、人際關係的壓力，所比不見得每個參選人都有站台照相。

如果未來郭台銘提參選人也會用同樣標準？柯文哲說，自然就好，能力所及大家方便，比方說郭推出第一個參選人李縉穎，以前就在市府當助理，這當然是我們自己人，郭陸續提出人選能幫就幫。

柯文哲強調，每個人還是有每個人的朋友，他都可以理解

，郭台銘提出每一個參選人，難道提10個全都會去站台嗎？不一定，有的剛好那一區也有他的朋友，那就沒辦法。

此外，昨晚拍合照前立法院長王金平女兒探班，外界好奇柯目前和王的合作動向，柯回說，可以合作就合作，人與人之間是表達一個善意，就是這樣，大家好來好去。

至於是否有請王金平提立委人選，王說不方便？柯文哲說，沒有談到那麼多啦，還是一樣，自然就好，大家方便就好，常常是這樣，可以合作就合作，大家有困難也不要去勉強人家。

(中時 )