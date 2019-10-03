搜尋人員在火場2樓找到謝姓特搜隊員遺體，移往台中崇德殯儀館。（王文吉攝）

殉職警消張哲嘉的哥哥任職春社分隊，他得知弟弟受困火場，趕赴現場，神情相當哀戚。（王文吉攝）

台中市大雅區鐵皮廠房3日凌晨1時45分起火，西屯特搜分隊隊員謝志雄、張哲嘉到場支援，並操作熱顯像儀，進入廠房找尋是否有人員受困。不料凌晨3點左右火勢擴大，謝、張來不及撤離，疑遭坍塌鐵皮壓住，被無情大火燒到嚴重碳化。警消在上午8點左右先後抬出遺體，在場警義消紅著眼眶，列隊敬禮致哀。

「撤退！撤退！」凌晨3點左右帶隊小隊長發現鐵皮廠房火勢擴大，恐危及救災人員安全，緊急呼叫弟兄撤離，不料謝、張兩人無回應，小隊長持續以無線電連絡，仍無人應答，懷疑2人受困2樓倉庫區夾層內。

現場指揮官清點人數後，確認謝、張2失聯，立即指派3組快速救援小組，輪流往返火場內部搜索未果。直到上午8點左右在火場2樓發現2具空氣瓶，緊接著找到2具碳化遺體，被坍塌建物壓住，相距約15公尺。

警消在8時30分先將謝志雄遺體抬出，接著使用破壞器具，移除坍塌建物，在8時50分左右，移出張哲嘉遺體，送往崇德路台中殯儀館。在場警義消得知弟兄殉職，個個紅了眼眶，看見謝、張遺體先後抬出，在場人員列隊舉手敬禮，向殉職警消致哀，有人忍不住淚崩，哭著說「任務結束了...」。

(中時 )