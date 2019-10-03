台南地院庭長林福來說明法官判決吳茂騰無期徒刑理由。（程炳璋攝）

台南市2月發生恐怖情人殺人棄屍案，警方循線在巴克禮公園附近草叢內，發現兩袋被嫌犯吳茂騰支解成7塊的張女屍體，張女家屬在判決前發聲明希望判吳死刑，台南地院一審法官認為有教化可能，3日一審判決吳嫌無期徒刑，全案可上訴。

31歲的吳茂騰在螺絲工廠工作，兩年多前透過交友軟體認識在酒店上班的43歲張姓女子，吳的外貌斯文有禮，讓離婚有子的張女芳心暗許，認為可依靠終生，兩人談起姐弟戀交往同居。

吳嫌其實劈腿3、4名女子，今年1月初，吳因不滿張姓女友與酒客相約出遊，兩人在住處互起爭執，吳嫌盛怒之下，徒手將張女勒斃。

殺人的吳嫌心思縝密，先用鋸子將張女分屍7塊，分裝入2個塑膠袋中，開著張女的座車運屍，最後將其丟棄在生產路的一處荒野。

吳嫌原本想掩埋屍體，但見附近有跑步民眾經過，只得將袋子棄屍在草叢內逃逸。

張女兒子因許久不見母親蹤影，1月下旬向警方報案失蹤，警方循線發現張女座車明顯有清洗過，認為開去洗車的吳男犯嫌重大，2月初在他的另一女友家中找到吳男，以一句「你有去洗車？」突破他的心防，坦承犯案。

台南地院審理過程，吳嫌曾一度向張女的家屬致歉，但遭拒絕，他在審理時強調自己勒死張女的過程僅3到4分鐘，並非故意，但法官詢問法醫，張女斷氣前起碼已被勒脖15分鐘以上，才會造成舌骨斷裂，又以電纜線纏繞張女脖子兩圈，並非消極任被害人死亡。

台南地院法官一審認為張男性格偏差、自私自利，行凶手段殘忍，但他無前科，且坦承犯行，仍有教化可能，3日判決吳男無期徒刑，褫奪公權終生。

「我真的很希望這種人能去死，別再花我們納稅人的錢，放出來也只會在危害人民而已。我真的只希望他能死刑。」張女的張姓兒子3日未到場，判決前先發出聲明認為吳男在審理時仍滿口謊言，希望法律能判死刑。

影片：https：／／youtu.be／NitWsE6qdwk

(中時 )