在日本塗牆的水泥匠不再是男性的專利，位於東京文京區的「原田左官工業所」30年前起破格採用女性，現在公司內已有11位女職人，還獲日本首相安倍晉三接見。20歲的女自衛官土居倫子還因愛上有設計感的牆面藝術吸引而大膽轉行成為水泥職人。

原田左官工業所的社長原田宗亮介紹，該公司的女職人還獲日本首相安倍晉三接見。(黃菁菁攝)

水泥匠在日本稱為「左官」(SAKAN)，原田左官的第3代社長原田宗亮表示，「女性的加入讓他們的產品有了設計感且更多樣化，在業界也占有優勢。」

他說，「女職人有很多想法和新點子。30年前塗水泥牆就是要塗平、塗白，但女性會想用口紅裝飾灰泥的壁面，展現出與眾不同的設計感，因為有女性的加入，才能做出各式各樣漂亮的牆面。」

原田左官工業所用水泥製作的牆面圖樣。(黃菁菁攝)

客戶提出的構想他們都會盡力完成，例如在咖啡廳的牆上鑲進咖啡豆、在水泥牆上做出浮雕、用漸層的灰色水泥來做出珍珠奶茶的圖案等，牆壁逐漸變成店家的活招牌，成為消費者拍照秀到臉書、IG的名景點。原田還提及，現在日本也開始流行台灣的磨石子、植石壁面，和台灣的公司也合作了多年。

原田左官工業所用水泥做出的咖啡廳牆面設計，中間顏色深處是咖啡的產地。(黃菁菁攝)

9月才進公司，20歲的土居倫子表示，「高中畢業後做了2年半的自衛官後想轉行，本來不知道左官是什麼，因接觸到原田左官的作品，被其設計所感動，心想希望有1天自己的作品也能登在公司的型錄上，所以做得很開心。」

原田左官工業所用不同的材料和顏料試作小水泥板樣本。(黃菁菁攝)

土居的指導老師、入行25年的橫山表示，「自己帶女徒弟到工地時，周圍的職人都會很驚訝。帶女職人到工地也有好處，其他男性都會主動過來幫忙搬東西。」被問到女人做這行的優缺點時，橫山表示，「女人雖然在體力上輸給男人，但幹勁上比男人還好，而且男人工作起來不如女人細緻、愛乾淨，她們工作完都會把地板掃得很乾淨。」

原田左官的店面設有「SAKAN LIBRARY」展示室，提供上百種的牆面設計和材料樣本供客戶選擇，他們也做些創新的產品，例如用水泥做成煮飯的小灶台，製作小塊的水泥板讓客戶拼出自己喜愛的牆面等。

(中時電子報)