一名水泥工在臉書「爆廢公社公開版」PO出自己接一份工，6小時就賺了7500元，但也感嘆「做水土的」雖然好賺，但很多人都嫌髒而不想進來幹。許多網友看到他的日薪都驚呆，「很可以，我加班四小時也才1千多」、「如果這樣要照時薪算，那一個月不就可以領25萬以上」。

原PO表示，他對自己的工作很驕傲，幫屋主完成他的要求也是一種成就感！同時也強調這是合理報價，「我家有公司行號，所以我有在繳稅」，其中有位網友看了很羨慕，「我每天打零工，收入不穩定，都不知道怎麼才能像哥一樣會賺。」原PO回他，「專業在幫我賺錢，不怕苦可以往這方面去走，加油。」但師傅等級一天約2500至2600元，「台中價格是這樣」。

對此，網友們紛紛留言，「你是不是在工地賭博贏的」、「賺多賺少無妨，只要是靠雙手掙乾淨的錢，都是好樣的」；還有人指出，「是自己包工作~才有這個價」、「自己包工程差不多啊！合理！」

他做水泥工，六小時就賺了7千5百元。(翻攝自 爆廢公社公開版)

(中時電子報)