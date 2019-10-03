從事動畫工作多年，漫畫家陳穩升為實現夢想，以玩樂心態和閒暇創作，耗時6年推出「麵包師之旅」，不僅獲得金漫獎肯定，更打進紐約動漫展，向國際漫迷展現天馬行空的想像力。

動漫界盛事「紐約動漫展」（NYCC）3至6日將在賈維茨會展中心（Javits Center）舉行。駐紐約台北文化中心為推廣台灣漫畫，邀請陳穩升進駐漫畫家專區與粉絲互動，期盼在以歐美作品為主的展區開拓市場，提升台灣動漫品牌國際能見度。

陳穩升今天在駐紐約台北文化中心受訪，暢談創作背景與心路歷程。他表示，「麵包師之旅」沒有對白，與主流漫畫風格迥異，漫畫迷對他作品的反應是他此行最想收藏的風景。

「我不是職業漫畫家。」陳穩升自我介紹時說，在動畫公司工作10幾年，一直懷抱著漫畫夢。開始創作的契機，是他多年前以一頁漫畫參展，抱著玩樂心態畫出站在大飛魚上的少年，當時沒有構思故事發展，純粹用遊戲接龍方式處理圖像。

陳穩升說：「從那一頁漫畫接龍，之後覺得欲罷不能，一頁變成一篇作品，再從一篇作品匯集成一本書，邊工作邊利用週末假日創作。很多漫畫前輩說畫漫畫一張是一張，對我來說畫漫畫一格是一格。」

約5、6年後，陳穩升在妻子鼓勵下推出奇幻漫畫作品「麵包師之旅」，2016年榮獲文化部第7屆金漫獎漫畫新人獎，為他打開知名度。

這部作品描述古老小鎮裡一位辛苦工作的麵包師，把一隻小魚當作寵物。小魚只要吃下麵包師特製的麵包，就會變身成巨大的飛行魚，帶著麵包師展開奇幻旅程。有時麵包師也會穿上潛水裝，獨自在水母摩天輪、旋轉海馬、章魚火箭船環繞的海底世界探險。

陳穩升表示：「我是畫給小時候的自己，那個喜歡胡思亂想、有很多天馬行空想法的小朋友。長大某一天，我就把腦中這些未實現的東西呈現出來。」

喜愛旅行的陳穩升提到，麵包師想去的地方他都想去，麵包師想玩的世界反覆出現在他腦海中。這個角色源自兒時追的麵包車，每天下午鄰居小朋友最期待各式各樣麵包映入眼簾，如此簡單美好的回憶難以忘懷，因此他將站在大飛魚上的少年設定成麵包師。

許多人看了「麵包師之旅」，以為陳穩升是畫給小朋友看。但他說，這部作品其實是畫給自己，像他42歲這種「大叔」年齡層。

他回憶起小時候看「帝國大反擊」（The Empire Strikes Back）片中行星霍斯（Hoth）冰天雪地場景帶來的悸動，為他埋下想像力的種子。歷經求學和出社會工作，這顆種子一直埋藏在心底，直到某天發芽，促使他突然想完成未竟的夢想。

如今，「麵包師之旅」中的寵物小魚有了伴，陳穩升也想替麵包師添個伴。

陳穩升透露正在畫續篇，這次不會再畫6年，預計明年10月就可完成，為麵包師的奇幻冒險故事達成階段性完結。他也希望漫畫累積到一定內容，有朝一日可以轉成動畫，但這又是另一個挑戰。

(中央社)