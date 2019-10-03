光芒與運動家進行的美聯外卡驟死戰登場，光芒火力全開單場4支全壘打，包含迪亞茲(Yandy Diaz)單場雙響炮助威，得分全靠開轟，最終以5比1擊敗運動家，取得美聯分區賽門票，下一戰則會遇到大魔王太空人。

運動家派出王牌馬奈亞(Sean Manaea)先發，不過僅投2局被敲4安，其中有3發全壘打，失掉4分黯然退場，除了迪亞茲雙響炮讓滿場運動家球迷靜若寒蟬之外，A.賈西亞(Avisaíl García)3局上半敲出2分炮，5局上半湯米芬姆(Tommy Pham)也補上陽春全壘打，前半場靠4支全壘打就攻下5分，奠定比賽勝基。

光芒先發投手莫頓(Charlie Morton)主投5局被敲5支安打，僅在3局下半因為三壘手失誤讓對手上壘後，被敲出高飛犧牲打失1分，不過並非自責分，送出4次三振。

雖然比賽後半段運動家都力保不失分，不過光芒後援投手也展現壓制力，讓運動家火力遲遲未開張，雖然運動家敲出8支安打比光芒全隊7支還多，不過留下高達20個殘壘，攻勢也無法串連成功，最終光芒就以5比1戰勝運動家，自2013年後，再次取得外卡戰勝利。而運動家則是隊史在外卡驟死戰3次都落敗，且季後賽在一戰定生死的情況下吞下9連敗。

(中時電子報)