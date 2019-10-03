日前好市多的公告。（摘自臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》）

好市多中和店停車場10月開始收費，一名女網友貼出一張新制上路首日停車場照片，震驚上萬網友，紛紛敲碗大喊：全台跟上！

好市多中和店停車場新制，每小時收費100元，消費滿500元可以折抵3小時，每日最多抵3小時。一名女網友在臉書社團《好市多 商品經驗老實說》分享一張照片，畫面中除了女網友自己的車，整個停車場竟只停了一台廂型車！

女網友並發文：「今天十月ㄧ日，中和好市多停車場開始收費，B1停車格好清爽啊！聽說B2早上開門時只有兩台報廢車！難得感覺來中和好市多購物這麼舒服，可能連帶影響，因為停車時間限制，在賣場混吃混喝吹冷氣的人也變少了！」

這張照片貼出不到24小時，就吸引超過1.3萬名網友按讚，留言回應近1500則。網友們紛紛蓋樓回應：「高雄趕快跟上」、「台中跟上」、「新竹跟啊！！」、「內湖店+1」、「台南快跟進」、「希望全台都能跟進！」。

更多網友說「清爽」、「療癒、「這才是會員的權益」、「怎麼差這麼多啦，以前到底是有多少王八蛋」、「看了真爽，要來去消費一下了」、「難怪我覺得最近中山路不塞了 上華中橋好順啊」、「原來花不起500元的人這麼多」、「真的！！會買的人都超支持收費的」。

(中時電子報)