由於宜蘭南方澳爆發斷橋事件，設計單位亞新工程顧問也負責北市府不少重大改建案，議員要求市府全面清查，並要求亞新至議會專案報告，台北市長柯文哲3日表示，他非常反對這種「燒女巫文化」，應檢視哪出問題，不是說抓一個這是誰蓋的。

南方澳跨港大橋突然塌陷斷裂，亞新工程顧問也負責市府不少重大改建案，包括第一果菜及魚類批發市場改建案、內湖區「行善公宅工程」的專業營建管理及監造、華中橋改建案設計。市議員要求市府全面清查與亞新有關的工程，並要求亞新至議會專案報告，若在這次斷橋有責任，市府應全面解約。

對此，柯文哲今表示，他非常反對種燒女巫文化，斷橋到底問題出在哪裡，要等政府報告出來，因為從設計監造到後來維修維護，既然20年，一定有一整套的。

柯文哲說，出問題應該檢視到底是哪裡出問題，不是抓一個這誰蓋的，問題是蓋的出問題嗎？還是後面20年維修出問題？所以他覺得出問題不要急著發脾氣罵人，調查清楚再講。

至於若亞新真的有責任，其他合作案有必要解約？柯文哲強調，調查清楚再講，不管什麼事情，調查清楚是誰的責任再處理，他非常反對燒女巫文化，每次出事抓一個女巫來燒死就好了，那問題也沒有解決。

(中時 )