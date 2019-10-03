宜蘭南方澳大橋，港務公司轄下17座橋樑安全疑慮因此浮上檯面。港務公司董座吳宗榮表示，「港公司完全沒有訂定檢測規範」，不只如此，面對媒體追問，吳宗榮一下將責任推到基隆港分公司蘇澳營運所，針對未檢測鋼索則推給健行科技大學，直說「我才剛來一年」。交通部長林佳龍事後表示，吳宗榮已口頭請辭，他也同意，但還有相關程序要走。

立法院交通委員會今邀請交通部長林佳龍、港務公司董事長吳宗榮等人列席，針對南方澳大橋斷裂事件報告，並備質詢。

林佳龍表示，港公司轄下的17座橋樑有持續維修與保養，但沒有主動做過系統性、完整檢測，他也表示，「這不符合交通部標準，而且南方澳大橋為特殊性橋樑，應比一般公路橋樑更嚴格」，強調釐清事件後會追究責任，尤其主要主管機關港務公司，難辭其咎。

立委陳歐珀表示，港務公司為航海專業，建議橋樑管理應交付其他單位。林佳龍表示，其實港務局、港務公司應有基本能量管理，只是過去對橋樑不重視、便宜行事，他也說，未來將針對全國橋樑，訂定清楚的檢測規範，並將港公司管轄的橋樑納入運研所橋樑資訊平台。

運研所表示，目前地方政府管轄的2.1萬橋樑中，檢測率為99.7％、維修率則僅77％，其中有402個構建、123座橋樑待維修。林佳龍表示，將尋求技師公會等協助，同步全面檢測港公司所管的橋樑，預計年底前完成。

扯！ 橋蓋好就「放生」 中央擺爛21年沒獨立檢測

(中時電子報)