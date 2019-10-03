快訊》最後一位漁工遺體在消波塊尋獲 南方澳搜救結束 11:272019/10/03 中時電子報 吳侑縈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南方澳第六具遺體尋獲上岸(圖/蔡偉祺攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南方澳斷橋意外造成重大傷亡，搜救人員將漁工遺體打撈上岸。（范揚光攝） 宜蘭南方澳大橋搜救最新狀況，今（3日）上午11點左右，救難人員在堤防消波塊附近，發現第6具漁工遺體，研判可能被橋面塌下重擊後死亡，接著在船體拖出後漂入海中，目前救難人員正準備打撈上岸，隨後將送往福園殯儀館等候檢察官相驗。這起斷橋事故目前已造成6人死亡，12人重傷。這起意外也讓交通部港務公司董事長吳宗榮在今天上午請辭獲准。 不放棄！ 親友聚集港邊點蠟燭 盼失聯移工「回家」 (中時電子報) #南方澳 #搜救 #漁工 也許您會感興趣 推薦閱讀 南方澳大橋斷魂 完工前爆驚人巧合 14:412019/10/01 生活 南方澳大橋「斷」美景！蘇澳古地圖、璀璨夜景成絕響 15:232019/10/01 旅遊 快訊》振奮！ 搜救人員救出1漁工 15:302019/10/01 社會 斷橋猶如災難片驚動全球 國際媒體爭相報導 16:012019/10/01 社會 長期超載？常規42噸 南方澳大橋活載重竟達49.27噸 11:142019/10/02 政治 長期超載？南方澳大橋活載重竟超標7.27噸 11:172019/10/02 政治 南方澳潛水搜救拿命在賭？消防員曝致命危機 14:482019/10/02 生活 沒廁所沒熱水 外籍漁工居住環境刻苦 15:312019/10/02 生活 離譜！南方澳大橋 航港局、港務公司21年從未檢測過 20:202019/10/02 生活 可憐外籍漁工 環境苦待遇差 04:102019/10/03 社會新聞 社會熱門新聞 慟！ 消防員孕妻挺肚徹夜等尪 僅剩遺體 - 社會 快訊》最後一位漁工遺體在消波塊尋獲 南方澳搜救結束 - 社會 悲痛！台中大雅工廠大火 確認2消防員殉職 - 社會 女警走錯門誤殺鄰居 死者弟哽咽原諒：「不希望你入獄」 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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