南方澳斷橋意外造成重大傷亡，搜救人員將漁工遺體打撈上岸。（范揚光攝）

宜蘭南方澳大橋搜救最新狀況，今（3日）上午11點左右，救難人員在堤防消波塊附近，發現第6具漁工遺體，研判可能被橋面塌下重擊後死亡，接著在船體拖出後漂入海中，目前救難人員正準備打撈上岸，隨後將送往福園殯儀館等候檢察官相驗。這起斷橋事故目前已造成6人死亡，12人重傷。這起意外也讓交通部港務公司董事長吳宗榮在今天上午請辭獲准。

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(中時電子報)