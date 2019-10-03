公路總局第四養工處副處長林俊和說，持續監控橋體無再偏移。(許家寧攝)

南方澳斷橋橋拱傾斜5度，若持續傾斜恐有倒塌之虞，公路總局第四養工處今早在橋體兩側拉起欄索，向內傾斜部分則以H型鋼支撐，目前拱橋已經沒有再偏移情況，今早搶通航道供20噸漁船通行，預計最快今天討論橋體拆除方式。

公路總局第四養護工程處副處長林俊和說，先以多音速水深測量，了解落橋在水面下的狀況，並完成相關水深檢測作業，並提供航港局進行雙向檢核；開設寬12米、低潮深3.3米、高潮深5米的航道，並在上午10時完成漁船臨時通行航道試航。

公路總局第四養護工程處副處長林俊和說，懸在上方的橋拱估計重500公噸，擔心傾斜太大造成倒塌，影響搶救人員安全，養工處也進行橋梁安全加固作業，預計在兩邊各拉起五條繩索，另一側以H型鋼作為臨時支撐，確保下方安全性。

公路總局同時也針對拱橋傾斜情形進行定期監測，目前橋體沒有持續變位狀況，預計支撐作業還需要3至4天左右；由於水面上的橋體拆除作業較困難，將會提供安全建議方案，待評估拆除方式後，可能會先從左側開始進行分段拆除工程。

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(中時 )