世界科技大學年會在台科大舉行。(圖前右二起)教育部次長劉孟奇、世界科技大學聯盟主席Prof. Brian Cantor、台科大校長廖慶榮。（台科大提供／李侑珊傳真）

世界科技大學聯盟(World Technology Universities Network, WTUN)，首次於台灣舉行世界科技大學年會，此次年會於10月2日至4日於台灣科技大學舉行，共有來自15個國家，共22所世界各國科技大學校長、副校長及一級主管一同齊聚，期望透過國際間共同研究、合作及實質交流，發揮科技大學的特色和影響力。

世界科技大學聯盟是由英國布拉德福德大學(University of Bradford)於2016年發起成立，與會會員遍布歐洲、亞洲、非洲、大洋洲等地，分別來自英國、愛爾蘭、芬蘭、德國、奧地利、加拿大、澳洲、巴林、孟加拉、印度、巴西、奈及利亞、日本、馬來西亞、泰國及台灣等15國，共22所科技大學，這些科技大學來自世界各洲，有公立、私立，規模有大有小，成員非常多元，是目前最成員涵蓋最廣泛的科技大學組織。

教育部政務次長劉孟奇在致詞時表示，台灣的技職教育對台灣經濟教育和科技發展非常重要，台灣的科技大學和產業有重要連結，而現今大學發展面臨更多的挑戰，期待台灣技職教育能透過教學與研究與產業結合，並隨著科技進步和時代的轉變，培育出能面對產業變化的創新人才。

台科大校長廖慶榮表示，科技大學在人才培育以及應用性研究佔有重要的角色，對社會、科技創新有著重要影響，期待透過國際合作，從不同的角度整合及合作。年會中討論這些議題之外，也安排參訪行程，希望讓來自各國科技大學的代表能親自感受台灣的技職高等教育，並看到台科大在國際化、結合產業研究發展、推動國際創新創業等各項成果。

台科大為世界科技大學聯盟的創始會員校之一，透過世界科技大學聯盟平台，台科大與韓國光州科技學院(Gwangju Institute of Science and Technology, GIST) 締結姊妹校，雙方師生每年互訪進行學術交流，亦透過世界科技大學聯盟經費支持，選送2位印尼博士班學生前往會員校芬蘭坦佩雷大學(Tampere University)進行短期研究，提供台科大師生進行國際化交流合作，未來也期望有更多台灣或來自世界各國的科技大學加入聯盟，擴展各種合作關係。

世界科技大學聯盟主席Brian Cantor提到，現今科技和創新已成為經濟社會發展的重要因素，科技大學更是最直接面對這些問題的教育機構，期盼透過應用性的研究和技職教育的課程，培育業界最愛用的人才，也透過國際合作發展應用性研究解決當前的社會面臨的挑戰和問題。

(旺報 )