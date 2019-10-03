千萬別想不開！基隆市田寮河2日下午3點多，驚傳一名穿著紅色T恤的婦人在田寮河邊縱身一躍跳下河川。民眾發現在田寮河上怎麼飄著像人形的漂流物，靠近一看驚見是一個身著紅衣的婦人嚇了一大跳，立刻通報119消防隊前往救援。救難人員抵達現場時，婦人已漂到福虎橋一帶的河面上，立刻架梯下橡皮艇來救援。消防隊員划船靠近將婦人救起後，將她送基隆醫院救治，警方也一同前往釐清婦人落河的原因。

基隆市消防局信二、仁愛分隊獲報後，立刻派出救災、救護車輛也前往救援，抵達時發現一名年約50多歲的紅衣婦人躺在河面上，沿著田寮河一路往港口的方向漂，消防隊員以橡皮艇救援。

救護人員將婦人拉上橡皮艇後，利用梯子一步步將患者送上路面，初步檢視婦人仍有生命跡象，但意識不清，由救護車送往基隆醫院搶救。

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