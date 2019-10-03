超過80歲的老牧師以身體老邁需要照顧為由，要求擔任教會同工的女大學生到住處幫忙按摩，卻被爺爺牧師乘機親臉頰、碰觸身體隱私重要部位，還用通訊軟體LINE 傳不雅訊息，甚至脫褲逼迫按摩下體，經女大生提告，台北地檢署偵查後依權勢猥褻罪起訴老牧師，但因牧師認罪，並向被害人道歉、賠償，雙方達成和解，檢方於是向法院聲請簡易判決。

這件爺爺牧師猥褻女大生案，被害人先前向台北地院民事庭請求損害賠償，法官認定牧師已涉及對女大生猥褻和性騷擾，判牧師要賠60萬元。

女大生指控，年紀可當她爺爺的該名牧師，2016年9月起，以年邁身體需要人幫忙按摩為由，要在教會任同工的女大生到他住處幫忙按摩，女大生指控牧師爺爺，卻趁機親她臉、碰觸她身體隱私重要部位，還以LINE傳不雅訊息內容，讓她不堪其擾。另還曾3次在她面前脫褲子暴露下體，要她按摩下體等隱私部位。

北檢調查，雙方通訊軟體對話內容，女大生申訴性騷擾教會處理決議、牧師手寫悔過書等事證，且牧師在偵查中也認罪，於是依法將牧師起訴，但因雙方達成和解，檢方於是聲請簡易判決。

(中時 )