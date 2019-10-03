鳥卦命理師王馨怡表示，韓國瑜「一定選不上！」王更表示，若韓當選，願意從此當免費鳥卦師，「任人算到飽」。這番話引發網友熱。(取自PTT)

2020總統大選將至，國民黨推派的參選人韓國瑜民調仍落後！對此，鳥卦命理師王馨怡為韓國瑜2020選戰進行卜卦後，斷言韓「一定選不上！」王更表示，若韓當選，願從此當免費鳥卦師，「任人算到飽」。這番話引發網友熱議，有人笑稱「如果當選，免費算到爆？都不準了，還算什麼」，也有網友認為「我個人不推命理神明治國」。

據《三立新聞網》報導，命理老師王馨怡表示，她為韓國瑜2020選戰進行卜卦，卜出「乙巳籤」，解籤內容為：「龍虎相隨在深山，君爾何須背後看，不知此去相愛愉，他日與我卻無干」。意即激烈的競爭、鬥爭在事情的背後，其實何須往背後看？因為不知道這樣下去，是不是能得到正面的報酬，直到有天才知道，那些心血功勞卻與我無干。2020競爭激烈，難以如願，辛苦耕耘，卻得不到應有的回報。她也建議韓「自己多想一想吧，不要到時兩頭空」。因果則顯示「效命有功的黃飛虎，卻沒有得到紂王的好回報，為貪腐的長官效命，總是沒有好結果」，她斷言「韓國瑜一定選不上！」

這番話引發網友熱議，許多人諷刺表示「笑死！怎麼不在今年三月賭？」、「不準才免費幫人算，問題是不準我在家擲硬幣就好了啊」、「當選了誰還敢找你這個算命的？」、「如果當選，免費算到爆？都不準了，還算什麼」。也有網友認為「怪力亂神」、「不問蒼生問鬼神」、「我個人不推命理神明治國」。不看好韓國瑜的網友則說「這我不用算都知道」、「這跟賭明天太陽會從東方升起一樣」。

(中時電子報)