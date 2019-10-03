植樹是一項無悔的綠化政策，環保署已將植樹納為例行性重點工作，並持續推行20餘年，利用台糖公司位於道路旁各20公尺之土地進行「環保林園大道計畫」植樹綠化工作，以達成「綠化環境，美化人生」之功能，總計共推動387.89公頃，約相當15座大安森林公園面積。

「環保林園大道計畫」主要位於雲林、嘉義、臺南及高雄、屏東等9縣市重要道路沿線兩旁台糖農場土地，共計387.89公頃，植樹約15萬株，其中以臺灣欒樹、桃花心木、水黃皮、印度紫檀、大葉欖仁、黑板樹及小葉欖仁等10餘種喬木數目最多，目前大部分林木已成林成蔭。20年過去，如今撫育成果豐碩，優美的林木形成綠色廊道，點綴道路景色，不僅淨化空氣品質，做為各種鳥類、昆蟲棲地，也提供民眾休憩之優良場所。

此外，環保署表示，這計畫因植栽主要位於道路兩旁，更達到淨化空氣污染物之效益，每年約可吸收二氧化碳8,921公噸（23公噸/公頃），二氧化硫2,901公噸（7.48公噸/公頃），二氧化氮147公噸（0.38公噸/公頃），臭氧3,879公噸（10公噸/公頃），減少懸浮微粒194公噸（0.5公噸/公頃）；以總共387.89公頃而言，約相當於15座大安森林公園之植樹面積。

環保林園植樹計畫主要選擇以大型喬木、樹型優美、富四季變化及具地方特色之樹種為考量，位於路旁之林木不僅可作為緩衝汽機車等排放廢氣及噪音污染之淨化綠帶，並增加道路視覺之綠化效果，另外高雄及屏東等處並於林下建置自行車道，提供民眾休憩及通勤之需，已逐漸成為各鄉鎮之景觀道路或線型綠帶，營造健康環保之生活環境品質。

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